Коронавирус в Крыму, последние новости на 3 декабря: плюс 244 зараженных за сутки

Выздоровели с начала пандемии 12 224 человека Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Крыму амбулаторное лечение от коронавируса проходят 2081 человек, стационарное – 2740 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения РК. По данным ведомства, в обсерваторы изолировано 84 человека.

Выздоровели с начала пандемии 12 224 человека, из них 317 – за последние сутки. С начала года выявили 16 063 ковид-пложительных пациента. Общее количество умерших – 307 человек, из них восемь - за последние сутки.

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Данные Министерства здравоохранения Крыма

В Крыму за 2 декабря зарегистрировали 244 человека с коронавирусом. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов. По его словам, 10 человек переносят инфекцию бессимптомно, 179 человек самостоятельно обратились за медицинской помощью, 65 контактировали с ковидными больными.

Лаборатории Крыма за сутки обследовали на коронавирус 3930 человек.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

Коронавирус в Севастополе за сутки подтвердили у 72 человек. Об этом сказано на сайте федерального оперштаба по коронавирусу. С начала пандемии в городе-герое зарегистрировали 4 549 человек с инфекцией. Трое пациентов погибли за сутки, общее количество летальных случаев достигло 129 человек.

С начала пандемии выздоровел 4 101 житель, из них 101 - за минувшие сутки.

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