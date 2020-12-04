В общественном транспорте Крыма в ноябре больше миллиона раз расплатились по безналу

Фото: Архив "КП"

Безналичная оплата проезда в общественном транспорте Крыма становится еще популярнее. Так, по данным РНКБ Банка, в ноябре 2020 года крымчане и гости полуострова совершили более миллиона безналичных оплат за проезд.

Напомним, что частные и государственные перевозчики Крыма подключились к автоматизированной системе оплаты проезда (АСОП), поэтому пассажиры троллейбусов, автобусов и маршруток могут рассчитаться с помощью бесконтактной карты или с помощью смартфона. Каждый из этих вариантов удобен и безопасен, поскольку в условиях пандемии не нужно контактировать с водителем или с другими пассажирами и просить их «передать мелочь». Кроме того, ученые доказали, что вирусы и бактерии дольше живут на купюрах, чем на пластиковых картах.

У жителей и туристов Крыма также есть возможность существенно сэкономить на одной поездке при оплате смартфоном. С 1 ноября начался второй этап акции «Проезд дешевле с картой «Мир» при поддержке Правительства Республики Крым и участии банка РНКБ. Так, пассажир может оплатить проезд смартфоном, на котором ранее было установлено приложение Mir Pay, тогда за одну поездку будет списываться не 17, а всего 7 рублей. Таким образом, экономия за одну поездку составляет 10 рублей.

Проконтролировать, списалась ли оплата за поездку, можно в мобильном приложении. Деньги за проезд списываются с банковской карты мгновенно после совершенной операции. Для этого достаточно активировать экран смартфона установленным приложением и поднести к валидатору.

ЦИФРЫ

За время действия акции от платежной системы «Мир» пассажиры стали чаще совершать безналичные платежи и оценили, насколько это комфортно. Так, в последнюю неделю октября, по данным банка, количество транзакций в общественном транспорте по Mir Pay составляло порядка 7 тысяч штук. В ноябре расплачивались по безналу в транспорте в 4,5 раза чаще – количество транзакций достигло около 32 тысяч за неделю.

КОМПЕТЕНТНО

- Бесконтактная оплата за проезд при помощи нового сервиса Mir Pay ежедневно находит все больше сторонников – так, в ноябре пассажиры более 100 тысяч раз воспользовались данной услугой на максимально выгодных для себя условиях без риска для здоровья и собственного бюджета, - отмечает заместитель Председателя правления РНКБ Банка Николай Билан. – Наиболее активно бесконтактные расчеты за проезд совершают жители Симферополя, Керчи и Евпатории.

ВАЖНО

Защита платежных операций в Mir Pay обеспечивается в соответствии со всеми международными стандартами безопасности. Реквизиты карты «Мир» не хранятся в смартфоне и никогда не раскрываются при совершении платежей. Вместо настоящего номера карты используется сформированный особым образом одноразовый цифровой код – токен. Мошенники при всем желании не смогут перехватить данные карты и воспользоваться ими.

СПРАВКА «КП»

MirPay - мобильный сервис, разработанный платежной системой «Мир», который позволяет совершать покупки с помощью смартфона с поддержкой NFC на базе ОС Android от версии 6.0 и выше. В приложении MirPay можно привязать карты «Мир» более 60 банков. При этом не играет роли, какая у вас карта - контактная или бесконтактная.