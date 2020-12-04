Пишите и вам помогут: Как в Крыму работает Центр управления регионом

С помощью ЦУРа рассмотрение жалоб сократится с 30 до 20 дней Фото: Елена ЛЕЛЮК

В ноябре в Крыму открылся Центр управления регионом. Он призван ускорить решение вопросов граждан за счет оптимизации принятия эффективных решений. Сотрудники ЦУР обрабатывают жалобы людей из всевозможных источников информации, в том числе социальных сетей и не просто оперативно передают их в курирующие ведомства, а и контролируют их выполнение. За первую неделю центр успел обработать полторы тысячи обращений.

Владимир Путин посетил Центр управления Московской области еще в апреле 2020 года, успешная работа подтолкнула президента ввести аналогичную практику по всем остальным регионам. И уже 25 ноября ЦУР открыли в Крыму.

- Сам Центр управления регионом обращения и заявления граждан не принимает. Людям, как и прежде, доступны телефоны «горячих линий», онлайн приемные министерств и администраций. Мы мониторим все жалобы и просьбы, в том числе и в соцсетях, систематизируем их. Наша задача - отследить, чтобы вовремя решилась проблема, которую озвучил человек, - говорит КП-Крым руководитель центра Анатолий Половинец.

Сотрудники ЦУР обрабатывают жалобы людей из всевозможных источников информации Фото: Елена ЛЕЛЮК

С помощью ЦУРа рассмотрение жалоб сократится с 30 до 20 дней.

- Мы выделяем 8 основных направлений - здравоохранение, транспорт, дороги, социальная защита, ЖКХ, мусор, образование и энергетика. За каждым министерством у нас закреплен сотрудник. Специалисты отслеживают тенденции, выявляют «горячие точки» и формируют предложения на упреждение нештатной ситуации, ее недопущение. Этот человек является тем звеном, которое доносит проблему сразу до исполнителя, - продолжает Половинец.

Обращения отбираются по ключевым словам, а специалисты центра распределяют их по органам власти, которые за 24 часа должны связаться с гражданином и сообщить ему, что жалоба поступила на обработку.

- Если ответ от министерства предоставлен не в полной мере, то мы отправляем повторную заявку. Главное - довести дело до конца, скоординировать работу органов власти так, чтобы проблема решилась как можно быстрее, - отмечает Половинец.

За каждым министерством закреплен свой сотрудник Фото: Елена ЛЕЛЮК

Специалисты с помощью специально разработанной программы обрабатывают огромный массив информации. Таким образом в режиме он-лайн формируется так называемая «тепловая карта», где запросы суммируются по категориям и ранжируются по актуальности. Докопавшись до причины, выявив первоисточник, ЦУР предлагает кратчайший путь устранения проблемы. Создаются типовые схемы, разрабатываются дорожные карты, чтобы это вопрос не возникал вновь или не усложнил жизнь крымчан в другом районе полуострова. Не исключено, что ЦУР будет выступать инициатором внесений поправок в нормативные акты.

Сегодня жители Крыма чаще всего жалуются на проблемы в сфере здравоохранения. Это и не удивительно - пандемия. На втором месте вопросы ЖКХ и дорог, а замыкает тройку самых проблемных вопросов качество воды и графики ее подачи. Глобальная задача организации - создать до 2024 года отдельный центр управления в каждом городе и районе республики.

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