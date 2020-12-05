В Ялте парковки стали бесплатными

В Ялте много транспорта, но мало места. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В южной столице Крыма отменили плату за пользование паркингами.

- Принят проект постановления, согласно которому взимание платы за парковку на муниципальных платных парковках приостанавливается, - такой пост разместила на своей странице в Facebook исполняющая обязанности главы администрации города Янина Павленко.

Высокопоставленный чиновник поблагодарила депутатов Ялтинского городского совета, поддержавших ее инициативу: из 26 народных избранников 25, одобрили это предложение.

Деньги с автолюбителей перестанут брать с 5 декабря, то есть с момента, когда после публикации в местной газете, постановление вступит в законную силу.

Правда пока не понятно, где именно, по каким адресам можно будет бесплатно оставить свой автомобиль. Ясность в этом вопросе появится после выходных.

- На следующей неделе на официальном портале Ялты опубликуем список всех наших парковок, - пообещала и.о. главы администрации города Янина Павленко, четко дав понять, ей руководит не любовь к обладателям иномарок и отечественных автомобилей, а желание сделать, так «чтобы каждый рубль, полученный за предоставление услуг парковки, поступал в бюджет».

Можно только порадоваться за жителей и гостей Ялты, если там наконец-то наведут порядок на муниципальных, да и не только, парковках. Улочки узкие, машин тьма - найти место, чтобы поставить легковушку бесплатно, не нарвавшись на эвакуатор, очень сложно, а тут еще и проходимцы разных мастей норовят урвать свое.

Напоминаем, что без малого год тому назад, в январе 2019-ого глава РК Сергей Аксенов поделился с народом своим наблюдениями.

- Приехал в Ялту проверять парковки. По паспорту 10 мест, а на месте 30. Куда эти деньги идут? В карман предпринимателю. Такого быть не должно. Всех приведу в чувство, - не стал скрывать он своего возмущения.

И вот чиновники перешли от слов к делу. Правда остаются вопросы, что мешало им это сделать раньше, да и чем вся эта история завершится, ведь в Симферополе и вовсе разразился коррупционный скандал. Следователи выяснили, что руководители МУП «ГорТрансСервис» (предприятие, которое отвечает за платные городские парковки) грешили воровством бюджетных денег. Против руководителя МУП «ГорТрансСервис» и его зама было возбуждено уголовное дело за присвоение средств.

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