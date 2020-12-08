Вооруженные люди пытались попасть в Крым из Украины

Украинец попытался провести в Крым револьвер. Фото: пресс-служба Погрануправления ФСБ России по РК.

Крымские пограничники задержали в ноябре трех граждан Украины, попытавшихся нелегально провести через границу запрещенный груз. Во время осмотра багажа у жителей сопредельного государства был найден револьвер, электрошокер и две французские книги, изданные в XIX веке.

Мужчину 1954 года рождения, который вез в сумке пневматическое оружие - револьвер марки «EKOL» модели «VIPER» 4-милиметрового калибра - задержали в пункте пропуска «Джанкой».

Через несколько дней инцидент произошел уже в пункте пропуска «Армянск»: во время осмотра машины 42-летнего украинца пограничники нашли электрошокер. Мужчина хранил его в ящике под водительским сидением.

Электрошокер пограничники нашли под водительским сидением украинца. Фото: пресс-служба Погрануправления ФСБ России по РК.

- Кроме того, в пункте пропуска «Армянск» предотвращена попытка вывоза из РФ двух французских книг, возможно представляющих историческую ценность, - уточнили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по РК.

Книги, датируемые XIX веком, нашли во время осмотра личных вещей 36-летнего украинца. Их изъяли и передали в музей Симферополя для экспертизы. Остальные предметы передали сотрудникам Крымской таможни.

Книги переданы в симферопольский музей на оценку. Фото: пресс-служба Погрануправления ФСБ России по РК.

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