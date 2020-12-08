«Это ничего не изменит»: Эксперт оценил слова шведского бизнесмена о признании российского Крыма

Крым стал российским регионом в 2014 году Фото: Архив "КП"

Заявление шведского бизнесмена Дэна Стена Олссона о том, что Крым всегда принадлежал России, никак не повлияет на политику санкций в отношении России со стороны Запада. Такое мнение КП-Крым выразил политолог Владимир Джаралла.

Ранее шведский миллиардер, гендиректор и мажоритарный владелец компании Stena Sphere заявил, что полуостров должен был вернуться в состав РФ сразу после распада Советского Союза. Бизнесмен отметил, что передача Крымского полуострова из состава РСФСР в состав УССР произошла в 1954 году «во время пьяного застолья».

- Сфера деятельности олигарха - это экономика, а не политика, и он, естественно, находится в тех рамках, которые обусловлены законами и правилами Европейского Союза, Западного мира. Поэтому мы не можем говорить о том, что перед нами - начало радикальных изменений. Другое дело, что он не испугался и не постеснялся сказать то, о чем думает большинство среди общественного мнения на Западе, а это уже, конечно, дорогого стоит, - отмечает политолог.

По мнению эксперта, западная элита и простые европейцы понимают, что Крым - российская территория, но этот факт игнорируется из-за политических обстоятельств.

- То, что так ярко озвучено мнение большинства, тоже достаточно важно. Но до изменений нам еще достаточно далеко, - заключил Джаралла.

Напомним, что Крым стал частью России после референдума, проведенного в 2014 году. Однако многие страны не признали этот факт, а Европа и США ввели санкции против России и Крыма.

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