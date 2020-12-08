Клиенты крупнейшего крымского банка могут оформить эксклюзивный тариф мобильной связи

Перейти на тариф «Волна РНКБ» можно с сохранением своего номера Фото: Архив "КП"

Крымский банк РНКБ при технической поддержке местного оператора мобильной связи «Волна мобайл» предлагает клиентам эксклюзивную линейку тарифов «Волна РНКБ».

Клиенты банка могут выбирать для себя комфортные условия: по новым тарифам пользователь платит от 200 рублей в месяц и получает до 6 тысяч бесплатных минут на номера операторов Крыма, Севастополя и Краснодарского края. Кроме того, предоставляется до 20 гигабайт интернет-трафика и безлимитный интернет на ресурсы РНКБ, а также до 200 бесплатных смс-сообщений.

КАК ПОЛУЧИТЬ СИМ-КАРТУ С УДОБНЫМ ТАРИФОМ

Чтобы получить сим-карту с одним из тарифов линейки «Волна РНКБ», нужно посетить один из офисов банка в Крыму и Севастополе. Для оформления понадобится только паспорт гражданина Российской Федерации. В РНКБ отметили, что ни в каких точках продаж сим-карт, в том числе, в официальных салонах крымских операторов связи, данные тарифы оформить невозможно.

Кстати, перейти на тариф «Волна РНКБ» можно с сохранением своего номера. Важная особенность нового тарифного плана - возможность подключения опции «Двойной безлимит», позволяющей абонентам пользоваться звонками и интернетом без ограничений за 350 рублей в месяц.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬСЯ С НУЖНЫМ ТАРИФОМ

Детальнее ознакомиться с линейкой новых тарифов и условиями приобретения сим-карт можно на сайте РНКБ. В банке также напомнили, что клиенты могут оформить сим-карты крымских мобильных операторов для всей семьи при посещении офиса финучреждения. Сотрудники банка объяснят преимущества тех или иных тарифов и помогут подключиться к любому из них.

КОМПЕТЕНТНО

Николай Билан, заместитель Председателя Правления РНКБ:

- На сегодняшний день клиенты делают выбор в пользу крымских операторов, так как они предлагают доступные тарифы и привлекательные условия, способные удовлетворить даже самого требовательного абонента. В мае 2020 года РНКБ начал предоставлять услугу по оформлению стартовых пакетов мобильных операторов в отделениях банка. За это время уже более 150 тысяч клиентов РНКБ оформили сим-карты.