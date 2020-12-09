Фотофакт: В Крыму выбрали Королеву Бала хризантем

«Предрассветный Аю-Даг» Фото: Юрий Югансон
Больше месяца длился Бал хризантем в Никитском ботаническом саду. Гости уникального уголка Южного берега Крыма могли всласть налюбоваться разнообразием хризантем, и также внести свою лепту в выбор самой эффектной участницы Бала. Да, между хрупкими нежными растениями каждую осень разгорается нешуточная борьба за высокие титулы.
«Незнакомка». Фото: Юрий Югансон
Первыми в борьбу за звание самой-самой вступили мелкоцветковые хризантемы. Среди 320 сортов, приглашенных на Бал, была выбрана Принцесса которой стала «Незнакомка».
Время выбирать Королеву наступило, когда распустились крупноцветковые сорта.
«Bigoudi Purple» Фото: Юрий Югансон
В этот раз конкурировали два явных лидера народного голосования - любимчики публики «Предрассветный Аю-Даг» и «Bigoudi-Purple».
- В честной борьбе победу одержала хризантема «Предрассветный Аю-Даг», - сообщили в пресс-службе Никитского ботанического сада.
Эта крупноцветковая хризантема с кремово-розовыми соцветиями была выведена 37 лет тому назад и вот настал звездный час! «Предрассветный Аю-Даг» Королева Бала!
«Rayonnante Bronze» Фото: Юрий Югансон
«Пять звезд» Фото: Юрий Югансон
«Осенний салют» Фото: Юрий Югансон
«Осенний салют» Фото: Юрий Югансон
- Всего мы показали 500 сортов и форм хризантемы садовой - это абсолютный рекорд за все время выставок в открытом грунте, которые проводятся на протяжении 67 лет, - сообщили в пресс-службе Никитского ботанического сада. - Было высажено 47000 растений.
Уникальная коллекция цветов осени в Никитском саду постоянно пополняется.
Сейчас проходят госиспытания шесть сортов: «Эрмитаж» (Королева Бала-2019), «Василий Лановой», «Мисс Вселенная», «Веселая Дама», «Пять Звезд» и «Ялтинская Юбилейная».
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