Фотофакт: В Крыму выбрали Королеву Бала хризантем

«Предрассветный Аю-Даг» Фото: Юрий Югансон

Больше месяца длился Бал хризантем в Никитском ботаническом саду. Гости уникального уголка Южного берега Крыма могли всласть налюбоваться разнообразием хризантем, и также внести свою лепту в выбор самой эффектной участницы Бала. Да, между хрупкими нежными растениями каждую осень разгорается нешуточная борьба за высокие титулы.

«Незнакомка». Фото: Юрий Югансон

Первыми в борьбу за звание самой-самой вступили мелкоцветковые хризантемы. Среди 320 сортов, приглашенных на Бал, была выбрана Принцесса которой стала «Незнакомка».

Время выбирать Королеву наступило, когда распустились крупноцветковые сорта.

«Bigoudi Purple» Фото: Юрий Югансон

В этот раз конкурировали два явных лидера народного голосования - любимчики публики «Предрассветный Аю-Даг» и «Bigoudi-Purple».

- В честной борьбе победу одержала хризантема «Предрассветный Аю-Даг», - сообщили в пресс-службе Никитского ботанического сада.

Эта крупноцветковая хризантема с кремово-розовыми соцветиями была выведена 37 лет тому назад и вот настал звездный час! «Предрассветный Аю-Даг» Королева Бала!

«Rayonnante Bronze» Фото: Юрий Югансон

«Пять звезд» Фото: Юрий Югансон

«Осенний салют» Фото: Юрий Югансон

«Осенний салют» Фото: Юрий Югансон

- Всего мы показали 500 сортов и форм хризантемы садовой - это абсолютный рекорд за все время выставок в открытом грунте, которые проводятся на протяжении 67 лет, - сообщили в пресс-службе Никитского ботанического сада. - Было высажено 47000 растений.

Уникальная коллекция цветов осени в Никитском саду постоянно пополняется.

Сейчас проходят госиспытания шесть сортов: «Эрмитаж» (Королева Бала-2019), «Василий Лановой», «Мисс Вселенная», «Веселая Дама», «Пять Звезд» и «Ялтинская Юбилейная».

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