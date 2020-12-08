Как в Крыму заказать Деда Мороза на дом в условиях коронавируса

Дедов Морозов сейчас активно бронируют, но не для утренников, а для частных поздравлений Фото: Архив "КП"

Декабрь - время волшебства, новогодних корпоративов и отпусков. Только вот коронавирус подпортил все планы. В Крыму, как и во многих регионах России, введены «праздничные» ограничения. С 20 декабря по 15 января запрещены все массовые гуляния и развлекательные программы в гостиницах, отелях и санаториях. Но туристов, конечно же, это не остановит. Бронь в крымские отели на новогодние праздники уже достигает 50-70%. Отдыхающие обычно приезжают на каникулы с детьми, так что без Деда Мороза и Снегурочки в это время никак не обойтись.

САМ СЕБЕ ДЕД МОРОЗ

Новогодние волшебники в этом сезоне тоже частично попали под запрет. Например, в крымских школах на утренниках запретили вызывать «волшебников со стороны», так что бороды и красные костюмы придется примерять сотрудникам учебных заведений.

А можно ли создать праздник в отелях и в частном секторе?

Количество объявлений об аренде новогодних персонажей просто зашкаливает. На популярном сервисе даже начали появляться оригинальные посты, мол, заказ Деда Мороза с антителами. Правда, в Крыму таких предложений пока нет: все по-классике.

- Бронь на Деда Мороза и Снегурочку сейчас идет полным ходом! - говорит корреспонденту КП-Крым менеджер популярного ивент агентства. - Но чаще всего люди стараются заказывать наших актеров на массовые праздники до 20-го декабря, чтобы не было проблем. Раньше основные заказы выпадали на 25-31-е число. Поздравление детей на пятнадцать минут будет стоить 1500 рублей, а с развлекательной программой в течение часа это выйдет 2,5 тысячи.

В агентстве предлагают взять костюм напрокат: всего 1000 рублей за сутки:

- Лучше арендуйте костюм и пользуйтесь! Это вам дешевле обойдется.

На вопрос о том, проходит ли арендованное имущество дезинфекцию, на другом конце уверяют, что регулярно сдают маскарадные костюмы в химчистку.

ВМЕСТО МАСКИ - БОРОДА

В другом агентстве по подбору актеров на Новогодние праздники КП-Крым сообщили, что бронь Дедушек Морозов уже началась. Многих не пугает даже перспектива заразиться.

- В гостиницы нас пускают, справку от коронавируса не требуют. Наши актеры уже ездили поздравлять, проблем не было. Просто заказчик должен заранее предупредить консьержа в отеле, что в его номер придут актеры. У нашего Деда Мороза вместо маски борода, а для Снегурочки, так и быть, придумаем праздничную маску, - шутит секретарь.

Стоимость вызова актера в отель ничем не отличаются от поездки в частный сектор, влияет только время поздравления. Если до 30-го декабря 15-минутное поздравление будет стоить от полутора тысяч рублей, то вечером 31-го декабря услуга обойдется в среднем в 4-5 тысяч рублей.

У руководителей гостиниц туристам рекомендуют заранее уточнить, не потребуется ли зимнему волшебнику и его внучке справка об отсутствии ковида.

КАКИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ ДОСТУПНЫ НА НОВЫЙ ГОД

«Комсомолка» уже писала, что с 20 декабря до 15 января в Крыму запрещены массовые гуляния. Дискотеки, караоке-бары и ночные клубы не будут работать с 22.00 до 08.00, но заведения общепита могут работать на вынос и доставку.

Зато в новогоднее время будут работать кинотеатры, театры и цирки. Правда, залы должны быть заполнены не более, чем на 30%, поэтому о покупке билетов нужно побеспокоиться заранее.

Еще один вариант проведения досуга – посещение экскурсий в музеях и дворцах Крыма. Но там тоже будет действовать ограничения - группы должны быть не больше 10 человек при соблюдении социальной дистанции.

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