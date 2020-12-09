С поправкой на пандемию: Где в Крыму откроются резиденции Деда Мороза

Этой зимой в Крыму откроется три резиденции Деда Мороза. Фото: Архив "КП".

В этом году на полуострове открывается сразу несколько зимних резиденций Деда Мороза. С наступлением календарной зимы, главный волшебник нового года вместе со Снегурочкой будут встречать гостей В Симферополе, Севастополе и Феодосии.

ФЕОДОСИЯ

- Каждые выходные декабря и январские праздники мы планируем проект «Резиденция Деда Мороза в Восточном Крыму». Речь идет о нашем парке. Это мероприятие на открытом воздухе, в котором будут участвовать мастера-ремесленники, артисты и музыкальные группы со всего Крыма, - рассказывает КП-Крым директор отеля Анна Нерозина.

Резиденция откроется уже 11 декабря и каждые выходные, включая новогодние каникулы, будет радовать гостей конкурсами и подарками. Главной «фишкой» проекта станет аудиоэкскурсия по парку курортного комплекса.

- Есть классная задумка с проведением аудиоспектаклей на открытом воздухе. Люди надевают наушники, проходят квест-приключения, вспоминают прошлый год, а в конце - кульминация! Встреча с Дедом Морозом, - делится планами Нерозина.

СЕВАСТОПОЛЬ

Уже не первый год русский Дедушка Мороз приезжает в свою в главную Южную резиденцию. Она находится в Севастополе, в парке «Лукоморье». Именно сюда волшебник прибудет в середине января, чтобы порадовать крымчан и гостей полуострова подарками. Резиденция начнет свою работу уже в декабре.

В «Лукоморье» круглый год работает волшебная почта, поэтому дети могут писать письма доброму волшебнику даже летом.

Ограничиваться только экскурсией в южной резиденции не планируют - в парке гости смогут посетить «вкусные» залы: шоколадный, мармеладный и мороженный. Там же все желающие смогут не только продегустировать сладости Дедушки Мороза, но и сфотографироваться со скульптурами.

СИМФЕРОПОЛЬ

Резиденция зимнего волшебника откроется и в крымской столице. В Детском парке с 15 декабря маленькие гости и их родители смогут посетить ее в любое время. Там гости смогут увидеть самого настоящего Деда Мороза, сделать красивые фотографии и поиграть в веселые игры.

Попасть на все три резиденции можно будет с определенными условиями: термометрия, маски и социальная дистанция.

- Мы выдаем бесплатные маски, а все мастера, которые приезжают из других городов, обязательно проходят тест на коронавирус. Одновременно в парках будут находиться не более 100 человек, - подчеркивают организаторы.

Заметим, на полуострове ввели запрет на новогодние праздничные программы в отелях, ресторанах, клубах и других закрытых помещения, поэтому бой курантов крымчанам и гостям республики придется встречать в номере отеля или на улице. Под мораторий попали даже дискотеки, караоке клубы и кальянные.

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