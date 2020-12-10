За каждой жалобой стоит человек: Кто и как сегодня защищает права жителей Крыма

Омбудсмен Крыма Лариса Опанасюк Фото: Анна КИРИЕНКО

10 декабря международное сообщество отмечает День прав человека. За последние 6 лет Крым неоднократно фигурировал в отчетах и резолюциях в связи с нарушением фундаментальных прав и свобод человека, и ни один из обвинителей не пожелал убедиться в этом лично: международные наблюдатели предпочитают делать выводы дистанционно.

С чем идут сегодня крымчане к республиканскому омбудсмену, в каких сферах ищут они профессиональной защиты? О первых итогах работы уполномоченного по правам человека в Республике Крым беседуем с Ларисой Опанасюк, которая год назад заняла эту должность.

- Лариса Николаевна, каково это, защищать права человека в регионе, который, как самостоятельную единицу со своим правом выбора многие международные институты не хотят признавать? Насколько институт омбудсмена помогает жителям республики в защите своих прав?

- Проблемы, которые возникают с соблюдением прав человека, есть в любом регионе. В Крыму свои особенности, но мое личное убеждение, что вне зависимости от территории права человека должны соблюдаться. В этом и состоит задача омбудсмена - контролировать, реагировать, содействовать в защите и восстановлении нарушенных прав.

Постоянно анализируем информацию о соблюдении прав крымчан на получение мер социальной поддержки, предоставляемых в соответствии с нормами федерального и регионального законодательства. Так, инициировали вопрос о внесении изменений в федеральный закон «О ветеранах» в части упрощения процедуры установления юридических фактов и расширения категорий лиц, имеющих право на получение мер социальной поддержки. Таких граждан с каждым годом становится все меньше. Поэтому для каждого из нас главная задача успеть им помочь.

Вот еще одно коллективное обращение - от жителей Щелкино. В городе нет нотариуса, ближайший в райцентре Ленино. Мы инициировали внесение изменений в республиканский закон, определяющий нотариальные округа. Уверена, скоро жители Щелкино смогут получить нотариальные услуги в своем городе.

Работа с заключенными и подследственными - важная составляющая деятельности уполномоченного по правам человека. В основном они жалуются на приговоры, поскольку 90% уверены в своей невиновности. Но, по сути, просят улучшить условия содержания. Многие не знают, что им делать после освобождения, у некоторых нет документов, жилья, родственников. Сейчас оказываем содействие крымчанину из числа детей-сирот, которому после освобождения в буквальном смысле некуда идти. И пока он будет ждать положенное по закону жилье, необходимо обеспечить минимальные бытовые нужды человека.

- Темы коронавируса и водообеспечения Крыма возникают в обращениях? Считают ли крымчане, что их права нарушены?

- Буквально в первые дни введения противоэпидемических мер, мы организовали работу «горячей» телефонной линии +79780000751. Звонков поступало очень много, до 100 в день. В условиях распространения новой инфекции, люди оказались в сложной стрессовой ситуации. Звонили, возмущались, видимо, опасность заболевания тогда казалась ещё очень призрачной. Приходилось разъяснять, доказывать необходимость применения ограничительных мер, соразмерность ограничений опасности распространения короновирусной инфекции для здоровья и жизни крымчан. В некоторых случаях на длительную межведомственную переписку времени не было, все решали в телефонном режиме. И, нужно отдать должное руководителям республиканских министерств и ведомств, работали четко и слаженно.

Что касается водоснабжения, таких обращений практически нет. Здесь решающую роль сыграла открытая работа парламента и правительства республики. Своевременное информирование, возможность следить за работой оперативного штаба по вопросам водоснабжения полуострова дает гражданам понимание алгоритма действий правительства.

- Множество уголовных дел заведено на Украине в отношении крымчан, активных участников событий Крымской весны. Некоторые уже приговорены заочно к лишению свободы, и следующим шагом становится объявление их в розыск, причем в международный тоже. Какую угрозу это несет?

- Понятно, что на территории РФ эти судебные решения выполнять не будут. Но, что касается зарубежных государств, и, тем более самой Украины, вероятность ареста очень высока. Надо понимать и принимать эти риски, прежде чем отправляться за границу.

- С какими еще просьбами к вам обращаются крымчане?

- Разные сигналы поступают - одинокие старики, многодетные мамы, крымчане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Иногда приходится решать несвойственные омбудсмену задачи - демонтировать мерцающую рекламу, нарушающую покой и сон жителей целого микрорайона, помочь выкосить траву рядом с домом пожилого человека. Мы давно привыкли справляться с любыми возникающими задачами. У нас не бывает не важных и не срочных обращений. Каждая просьба, письмо и каждый звонок для нас особенный, потому что за ним иногда последняя надежда, крик о помощи. А за каждой строчкой в заявлении всегда стоит человек, права и свободы которого мы обязаны защитить.

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