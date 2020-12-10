Открывали шкафы и проверяли, чистые ли вещи: Органы опеки оставили без детей еще одну приемную семью из Крыма

В прошлом году Светлана Мельник развелась с мужем, а в этом году органы опеки лишили ее оставшихся детей. Фото: из архива семьи

После громкого скандала в прессе вокруг изъятия детей у приемной семьи Тоцких, которые воспитывали в крымском селе 15 ребятишек, поднялась настоящая волна жалоб от других опекунов. Социальные работники часто разбивают приемные семьи по разным причинам.

На этот раз в редакцию КП-Крым обратилась Светлана Мельник из Нижнегорского района. Женщина вместе с мужем воспитывала 10 детей. Две девочки за это время успели вырасти и уйти из семьи, еще 8 детей остались на попечении. В прошлом году Светлана развелась с мужем, а в этом году органы опеки лишили ее оставшихся детей. В июне забрали троих малышей, в августе еще пятерых.

«Я ОЧЕНЬ ХОТЕЛА ДОЧЬ»

- Я родила четверых мальчиков, мой старший сын умер, двое других выросли и ушли. Я осталась с младшеньким. Очень хотела дочь, но больше рожать не могла по медицинским показаниям, да еще и рак перенесла. Вот и решила взять в детском доме одну девочку, - рассказывает Светлана. - Но органы опеки попросили меня взять на время еще детей. Со временем в нашей семье уже насчитывалось 10 малышей.

Проблемы в семье Мельник начались в 2019 году, когда в местном органе опеки поменялся начальник.

- В должность вступила Светлана Гурина, после чего и пошла гора претензий ко всем приемным семьям, не только к нам. Доходило до такого, что соцработники открывали у нас шкафы и нюхали вещи. Проверяли, насколько они чистые.

Где теперь находятся воспитанники Светланы, она не знает. Фото: из архива семьи

Светлана не могла понять, почему к ней в дом приходят с проверками каждый день. Устав от постоянных ревизий, семья решила написать жалобу президенту.

- После этого нас стали проверять еще чаще. То мы не так проветриваем комнаты, то дети у нас неопрятно выглядят, то на море мы во время пандемии не выезжаем. Хотя у нас во дворе есть бассейн, где дети охотно купаются и загорают, - продолжает Мельник.

ПОСЛЕДНЕЙ КАПЛЕЙ СТАЛО ПИВО

В очередной вечерний визит 10 августа представители органа опеки услышали от Светланы Мельник запах пива, это и стало поводом оставить ее без детей.

- Врать не буду, все мы люди. Я выпила, но немного. Это и стало причиной обвинений. В итоге у меня отобрали детей, - признается Светлана. - Изъятие проходило мирно, я все снимала на телефон. Потом наняла адвоката и теперь пытаюсь доказать свое право на этих детей.

Где теперь находятся воспитанники Светланы, она не знает. Женщина предполагает, что ее детей «продали» другим людям.

Светлана говорит, что ее семья всегда была дружной. Фото: из архива семьи

- Гурина не забрала детей в приют или в больницу, а сразу отправила их в новые приемные семьи. Причем в другой район, хотя у нас в Нижнегорском 8 приемных семей. Почему не оставить их поближе ко мне? - Вопрошает Мельник.

СУДЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Начальник органа опеки Нижнегорского района Светлана Гурина рассказала КП-Крым, что по делу семьи Мельник продолжается суд, и комментировать ситуацию пока нет смысла.

- Светлане вручили акт органы опеки администрации. Там указано «ненадлежащее исполнение обязанностей опекуна». Она наняла адвоката, дело продвигается. На уровне района все заседания прошли, если Мельник будет не согласна с решением, подаст апелляционную жалобу, - говорит чиновница.

Напомним, ранее Крым потрясла история изъятия 15 приемных детей у семьи из Симферопольского района. Суд признал опекуна Ольгу Тоцкую виновной в избиении ее подопечной. Женщина со своим мужем Юрием добиваются возвращения детей и уверяют, что приемную дочь никто не бил. Их поддержала уполномоченная по правам ребенка РФ Анна Кузнецова, сказав, что оснований для изъятия не было. Жалобу по этому делу омбудсмен подала в Прокуратуру РФ, которая должна будет разобраться в законности действий органа опеки Симферопольского района.

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