СевГу проведет онлайн-фестиваль для молодежи UniFest

В прямом эфире фестиваля будет разыграна современная игровая приставка Sony PlayStation 5!

Севастопольский государственный университет 20 декабря проведет уникальный онлайн-фестиваль для молодежи UniFest.

В рамках фестиваля в прямом эфире на канале Uni Channel для студентов выступит популярный рэпер ST.

Он не только представит свои хиты, но и ответит на вопросы молодежи - их уже сейчас можно задать звезде на официальных страницах фестиваля ВКонтакте и Инстаграм.

Кроме того, участники смогут прослушать и просмотреть короткие фрагменты лекций от различных спикеров, а затем увидеть полные версии на ютуб-канале.

В ближайшие две недели в проекте Uni Science постараются наглядно показать студентам, что наука – это увлекательно и модно, рассказать о том, что ученые не «ботаники», а по-настоящему интересные люди, живущие среди нас.

- Цель организаторов фестиваля – продемонстрировать, что наука повсюду, она популярна, и она рядом, а также дать возможность изобретателям поучаствовать в научном Stand Up выступлении, - рассказывают организаторы.

Также 20 декабря зрители определят победителей конкурса талантов Uni Star. На в конкурсе участвуют более 40 студентов, выступающих в разных музыкальных жанрах, начиная от хип-хоп треков и заканчивая классическими хитами в аранжировке.

Более того, в прямом эфире фестиваля будет разыграна современная игровая приставка Sony PlayStation 5!

Онлайн-трансляция фестиваля UniFest начнется 20 декабря в 18:00 на канале Uni Channel.

Подробная информация - на сайте uni-fest.ru