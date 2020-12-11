Пять способов обеспечить новогоднее настроение в режиме онлайн

Новогодние праздники можно уютно провести дома. Фото: sutterstok.ru

Новогоднее настроение уже начинает появляться, несмотря на пандемию коронавируса, с которой еще предстоит сражаться. Чтобы не допустить распространение инфекции, в Крыму отменены все массовые мероприятия, корпоративы и народные гуляния. Но это не повод унывать! Есть много развлечений, которые доступны в онлайн-формате. Следуйте простым шагам - и новогоднее настроение обеспечено.

1. Выберите новогодние подарки близким

Выбор подарков в онлайн-режиме, сейчас, пожалуй, самый безопасный способ порадовать друзей и родных. Ведь не нужно толпиться в торговых центрах или ждать очереди около касс – можно оплатить покупки дистанционно: завести личный кабинет в интернет-банке, скачать банковское мобильное приложение на телефон или же завести отдельную виртуальную карту для интернет-покупок. Правда, подарки лучше выбирать и оплачивать заранее (не 30-31 декабря), чтобы вам успели их доставить перед праздником. И еще одна деталь – покупать лучше за несколько недель до Нового года, потому что цены будут только расти.

2. Запланируйте посещение виртуальных экскурсий

Ведущие музеи Крыма, России и даже европейские готовят множество онлайн-экскурсий перед новогодними праздниками и во время каникул. Только представьте, сидя дома на любимом диване, вы можете прогуляться по музейным комплексам Эрмитажа и Зимнего дворца, окунуться в историю семьи Романовых, попасть в знаменитый Малахитовый зал. Несколько виртуальных выставок есть и в Третьяковской галерее. Есть бесплатные варианты развлечений, но если понадобится оплатить экскурсию, это можно легко сделать с помощью карты, установив мобильное приложение банка.

3. Пройдите онлайн-курсы, на которые не хватало времени

Многие сервисы делают предновогодние скидки. Может, вы давно мечтали стать таргетологом, программистом или веб-дизанером? Сейчас самое время промониторить стоимость курсов по вашей тематике и оплатить их, если есть такая возможность. Тогда новогодние праздники пройдут интересно и с пользой.

4. «Сходите» в театр

Не обязательно наслаждаться игрой актеров, сидя в зрительном зале. Культурные площадки закрываются из-за пандемии, но посетителей всегда ждут онлайн. Можно устроить уютный семейный вечер, расположившись перед экраном за просмотром именитых театральных постановок в исполнении известных актеров. Например, на портале mos.ru теперь каждый ценитель театрального искусства может насладиться виртуальными премьерами и классическими спектаклями. При этом вы сэкономите деньги и время. Кстати, онлайн есть и детские постановки, так что они тоже не будут скучать во время праздников. Оплатить такой виртуальный поход в театр тоже можно дистанционно.

5. Почитайте электронные книги

Некоторые российские издательства открывают бесплатный доступ к электронным книгам до конца года. Поищите любимую книгу, которую вы хотели бы прочесть, на просторах интернет-ресурсов. Если нужной литературы нет, всегда можно сделать заказ онлайн и разнообразить досуг на новогодних каникулах.