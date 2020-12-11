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Праздничные инсталляции, фотозоны и арт-объекты: Как Симферополь украсили к Новому году

Крымскую столицу продолжают украшать к празднику
Надежда ДАЦЮКНадежда ДАЦЮК
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Фотозона с цифрами грядущего года появилась около кинотеатра Симферополь на площади Советской

Фотозона с цифрами грядущего года появилась около кинотеатра Симферополь на площади Советской

Фото: Виталий ПАРУБОВ

Симферополь уже «приоделся» к Новому году. Недавно на площади имени Ленина закончили наряжать новую главную елку.

Позже светящаяся арка и фотозона с цифрами грядущего года появилась около кинотеатра Симферополь на площади Советской. Новый новогодний объект появился на площади Куйбышева - там установили светящийся троллейбус.

Новая инсталляция пришлась по душе симферопольцам и гостям столицы

Новая инсталляция пришлась по душе симферопольцам и гостям столицы

Фото: Виталий ПАРУБОВ

В администрации столицы отмечают, что город еще не полностью подготовлен к празднику. На улицах, площадях, парках и скверах будут появляться новые новогодние инсталляции.

В скором времени украсят улицу Карла Маркса - участок от улицы Пушкина до проспекта Кирова - и перекрестки улиц Карла Маркса с Пушкина и Пушкина с Горького. Помимо этого, уже начали наряжать живую ель на улице Толстого.

В объективы камер попадают светящиеся новогодние шары

В объективы камер попадают светящиеся новогодние шары

Фото: Виталий ПАРУБОВ

Новогодние убранства будут радовать прохожих весь декабрь и в праздничные январские дни. Торжественное одновременное включение всей новогодней иллюминации проведут 19 декабря.

Новогодний троллейбус установили на площади Куйбышева

Новогодний троллейбус установили на площади Куйбышева

Фото: Виталий ПАРУБОВ

Напомним, что старая ель, которая прежде четыре года подряд украшала главную площадь Симферополя, будет установлена на железнодорожном вокзале столицы.

Маленькие ели тоже создают атмосферу праздника

Маленькие ели тоже создают атмосферу праздника

Фото: Виталий ПАРУБОВ

Деревья в центре Симферополя тоже украсили новогодними огнями

Деревья в центре Симферополя тоже украсили новогодними огнями

Фото: Виталий ПАРУБОВ

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