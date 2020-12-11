Праздничные инсталляции, фотозоны и арт-объекты: Как Симферополь украсили к Новому году

Фотозона с цифрами грядущего года появилась около кинотеатра Симферополь на площади Советской
Фото: Виталий ПАРУБОВ
Симферополь уже «приоделся» к Новому году. Недавно на площади имени Ленина закончили наряжать новую главную елку.
Позже светящаяся арка и фотозона с цифрами грядущего года появилась около кинотеатра Симферополь на площади Советской. Новый новогодний объект появился на площади Куйбышева - там установили светящийся троллейбус.
Новая инсталляция пришлась по душе симферопольцам и гостям столицы
Фото: Виталий ПАРУБОВ
В администрации столицы отмечают, что город еще не полностью подготовлен к празднику. На улицах, площадях, парках и скверах будут появляться новые новогодние инсталляции.
В скором времени украсят улицу Карла Маркса - участок от улицы Пушкина до проспекта Кирова - и перекрестки улиц Карла Маркса с Пушкина и Пушкина с Горького. Помимо этого, уже начали наряжать живую ель на улице Толстого.
В объективы камер попадают светящиеся новогодние шары
Фото: Виталий ПАРУБОВ
Новогодние убранства будут радовать прохожих весь декабрь и в праздничные январские дни. Торжественное одновременное включение всей новогодней иллюминации проведут 19 декабря.
Новогодний троллейбус установили на площади Куйбышева
Фото: Виталий ПАРУБОВ
Напомним, что старая ель, которая прежде четыре года подряд украшала главную площадь Симферополя, будет установлена на железнодорожном вокзале столицы.
Маленькие ели тоже создают атмосферу праздника
Фото: Виталий ПАРУБОВ
Деревья в центре Симферополя тоже украсили новогодними огнями
Фото: Виталий ПАРУБОВ
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