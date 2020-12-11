Эксперт прокомментировал очередное продление санкций ЕС против России из-за Крыма

Евросоюз продлевает санкции против России из-за Крыма еще на 6 месяцев. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Продление санкций против России со стороны Евросоюза за то, что Крым стал ее частью - символическое действо, которое объясняется невозможностью стран ЕС принимать самостоятельные политические решения. Лидеры стран Западной Европы продолжают идти на поводу у руководства США, уверен политолог Владимир Джаралла.

Напомним, что 11 декабря пресс-секретарь главы Евросовета Баренд Лейтс заявил, что Евросоюз продлевает санкции против России из-за Крыма еще на 6 месяцев.

- Вопрос санкций является частью политики запада по отношению к России, которую они стали применять в 2016 году. До этого момента сохранялся вариант компромисса. После - была взята линия на непрерывное давление, повторение истории холодной войны, в надежде на то, что Россия будет переполнена внутренними проблемами и сломается. Но пока они с удивлением замечают, что их стратегия не имеет результата, - говорит КП-Крым политолог.

Джаралла отмечает, что внутренние ресурсы России оказались намного больше, чем можно себе представить.

- Долгое время сохранялась надежда на то, что Европейский союз станет самостоятельным мировым игроком наряду с США и Китаем. Но дело в том, что Соединенные Штаты разработали уникальную технологию социальной инженерии, суть которой - воспитание элиты других стран, привязывая их к США, – объясняет политэксперт.

Он уверен, что именно по этой причине европейские страны отказываются от других подходов, кроме как слепо повторять американскую линию внешней политики.

- Достаточно смешные санкции. Они носят символический характер. Что будет через полгода сказать сложно. Пока у них на другие решения нет политической воли, - подытожил эксперт.

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