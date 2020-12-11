Не мытьем, так катаньем: Спасать Крым от засухи будут с помощью нового самолета

Самолет Ан-30 начнет летать над Крымом с января 2021 года. Фото: скриншот из видео ТВ «Губерния»
Прошло всего несколько месяцев с того времени, как в Крыму попытались увеличить количество осадков с помощью самолета. Местные власти заключили контракт с Росгидрометом на 25 миллионов рублей, чтобы Як-42Д периодически поднимался в небо и обстреливал облака. Теперь стало известно, что в январе над Крымом и несколькими территориями Южного федерального округа будет кружить два самолета Ан-30. Их задача - раздобыть снег.
По данным ТВ «Губерния», аппараты помогут вызывать снегопады и дождь не только над Крымом, но и над Краснодаром со Ставропольем. Самолеты будут базироваться в аэропорту Воронежа.
По данным Андрея Медкова, заместителя начальника летно-испытательного подразделения по инженерно-авиационной службе, самолеты применяли от Калининграда до Владивостока. Теперь же Росгидромет поставил новую задачу по увеличению объема осадков в ЮФО.
Ан-30 - многофункциональный самолет. В средней части корпуса специалисты могут установить устройство для реагентов, вызывающих осадки.
Напомним, что эксперимент с вызовом осадков в Крыму с помощью самолета уже проводился. В симферопольский аэропорт в сентябре прибыл самолет Як-42Д с командой пилотов, технических специалистов и сотрудников Центральной аэрологической обсерватории Росгидромета.
Самолет мог увеличить количество осадков из облаков определенного типа, но нужные условия для его работы сложились только с 29 сентября по 2 октября. Больше такие условия не складывались, и самолет улетел в Москву. За несколько часов Як-42Д увеличил количество осадков в Крыму лишь на 20%.
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