Коронавирус в Крыму, последние новости на 12 декабря: плюс 333 заболевших

С начала пандемии в республике выявили 18 589 человек с коронавирусом Фото: Архив "КП"

В Крыму амбулаторное лечение от коронавируса проходят 2298 человек, стационарное – 2 911 человек. Такие данные приводит министерство здравоохранения РК. В ведомстве отметили, что изолировано в обсерваторы 83 человека.

С начала пандемии в республике выявили 18 589 человек с коронавирусом, выписали с выздоровлением 14 407 человек.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Фото: данные Министерства здравоохранения РК

За 11 декабря в Крыму обнаружили 333 человека с коронавирусом. Как сообщил глава РК Сергей Аксенов, 18 человек переносят болезнь бессимптомно. Из общего числа зараженных 240 выявили при обращении за медпомощью, 93 контактировали с зараженными.

За сутки лаборатории Крыма обследовали на коронавирус 5 077 человек. Выздоровели за сутки 297 человек, 5 человек скончались.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

Коронавирус в Севастополе за сутки выявлен у 75 человек. Такие данные опубликованы на сайте федерального оперштаба по коронавирусу. С начала пандемии в городе-герое выявили 5 211 человек с коронавирусом.

За сутки пять человек погибли, общее число умерших с начала пандемии составило 165 человек.