Коронавирус в Крыму, последние новости на 13 декабря: плюс 351 заболевший

На полуострове за сутки коронавирус подтвердили к 351 человека. Фото: Архив "КП"

В Крыму по данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией, амбулаторное лечение проходят 2529 человек, стационарное - 2992, изолировано в обсерваторы – 38, сообщили в пресс-лужбе Минздрава.

Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю всего выявлено 18940 положительных на Covid-19. Выписано с выздоровлением - 14463.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Данные Минздрава РК

На полуострове за сутки коронавирус подтвердили к 351 человека.

Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, 15 человек переносят болезнь с бессимптомным течение. Из общего количества заболевших 268 выявлены при обращении за медицинской помощью, 83 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

Коронавирус в Севастополе за сутки выявлен у 75 человек. Такие данные опубликованы на сайте федерального оперштаба по коронавирусу. С начала пандемии в городе-герое выявили 5 211 человек с коронавирусом.

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