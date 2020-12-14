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Коронавирус в Крыму, последние новости на 14 декабря: плюс 349 заболевших

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Крыму на 14 декабря
Александра ТимощенкоАлександра Тимощенко
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За прошедшие сутки на полуострове зафиксировали 349 случаев коронавирусной инфекции. Фото: Архив "КП"

За прошедшие сутки на полуострове зафиксировали 349 случаев коронавирусной инфекции. Фото: Архив "КП"

В Крыму амбулаторное лечение на сегодняшний день проходят 2784 человека, стационарное - 3013, изолировано в обсерваторы – 38. Такие данные приводит министерство здравоохранения республики.

В ведомстве отметили, что с начала пандемии на полуострове выявили 19289 положительных на COVID-19, а с выздоровлением выписано 14482.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Данные Минздрава РК

Данные Минздрава РК

За прошедшие сутки на полуострове зафиксировали 349 случаев коронавирусной инфекции, сообщил глава республик Сергей Аксенов.

По его информации, 10 из всего числа заболевших переносят болезнь бессимптомно.

- Из общего количества заболевших 289 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью, 60 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, - отметил он.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики обследовано 4700 человек. Выздоровевших за сутки составляет 19 человек, выздоровевших за весь период – 14 482 человека.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

Коронавирус в Севастополе за сутки выявлен у 75 человек. Такие данные опубликованы на сайте федерального оперштаба по коронавирусу. С начала пандемии в городе-герое выявили 5 211 человек с коронавирусом.

За сутки пять человек погибли, общее число умерших с начала пандемии составило 165 человек.

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