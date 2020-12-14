Коронавирус в Крыму, последние новости на 14 декабря: плюс 349 заболевших

За прошедшие сутки на полуострове зафиксировали 349 случаев коронавирусной инфекции. Фото: Архив "КП"

В Крыму амбулаторное лечение на сегодняшний день проходят 2784 человека, стационарное - 3013, изолировано в обсерваторы – 38. Такие данные приводит министерство здравоохранения республики.

В ведомстве отметили, что с начала пандемии на полуострове выявили 19289 положительных на COVID-19, а с выздоровлением выписано 14482.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Данные Минздрава РК

За прошедшие сутки на полуострове зафиксировали 349 случаев коронавирусной инфекции, сообщил глава республик Сергей Аксенов.

По его информации, 10 из всего числа заболевших переносят болезнь бессимптомно.

- Из общего количества заболевших 289 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью, 60 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, - отметил он.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики обследовано 4700 человек. Выздоровевших за сутки составляет 19 человек, выздоровевших за весь период – 14 482 человека.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

Коронавирус в Севастополе за сутки выявлен у 75 человек. Такие данные опубликованы на сайте федерального оперштаба по коронавирусу. С начала пандемии в городе-герое выявили 5 211 человек с коронавирусом.

За сутки пять человек погибли, общее число умерших с начала пандемии составило 165 человек.

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