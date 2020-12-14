Есть первые достижения: Крымская вакцина от Covid-19 приводит к выработке антител у животных

Заражать человеческим коронавирусом будут и мышей. Фото: пресс-служба КФУ

Крымскую вакцину от коронавируса начали проверять на животных. Биохимики Крымского федерального университета испытывают ее на кроликах.

- Антитела у животных, которым ввели вакцину, вырабатываются на две конструкции нашей вакцины. На одну из них немного больше. После введения вакцины кроликам, мы добавили им биоматериал зараженных коронавирусом людей, в одном из шести случаев на вирус вырабатываются антитела. Это уже некое достижение, - говорит вирусолог, доцент кафедры биохимии университета Владимир Оберемок.

Ученый отмечает, что пока говорить об эффективности вакцины рано, исследования еще не закончены.

- Сейчас мы вводим различные конструкции вакцины кроликам. Заражать человеческим коронавирусом будут и мышей, имеющих функционирующие человеческие гены, клетки и ткани. В 2021 году мы сравним течение болезни у мышей из контрольной группы и тех, которых прививали перед заражением нашей вакциной. Нужно убедиться, что у животных постоянно формируются антитела. Это поможет найти оптимальную дозу вакцины, оценить побочное действие, - подчеркивает Оберемок.

Доцент уточняет, что только после всех манипуляций ученые будут готовы приступить к клиническим испытаниям на людях.

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