Огромная елочная игрушка, олени и часы: В Симферополе установили новые инсталляции

Главную новогоднюю елку столицы продолжают украшать Фото: Елена ЛЕЛЮК

В Симферополе заканчивают украшать улицы к Новому Году. В этом году власти закупили новую 24-метровую елку на площадь имени Ленина, а также множество иллюминаций. Планируется превратить город в настоящую новогоднюю сказку и немного сгладить неприятности, которые принес коронавирус.

Сегодня, 14 декабря, возле елки на площади имени Ленина дополнительно устанавливают две иллюминации - арку «Часы» и «Олени». Золотистые инсталляции станут отличной фотозоной и будут переливаться светодиодными огнями вечером.

Иллюминация арка "Часы" станет излюбленным местом для фотографирования Фото: Елена ЛЕЛЮК

Рядом с елкой разместили иллюминацию "Олени" Фото: Елена ЛЕЛЮК

Главную елку продолжают украшать. На нее уже повесили гирлянды с тысячами лампочек, которые засияют золотым цветом. Также новогоднее дерево украшают огромные деревянные звезды и снежинки. Сейчас рабочие с помощью подъемного крана и лестниц вешают на елочку огромные зеркальные красные и золотые шары. На верхушку поставили многогранную светящуюся звезду.

Новую симферопольскую елку украшают золотыми и красными шарами Фото: Елена ЛЕЛЮК

На пересечении улиц Пушкина и Горького идет установка иллюминации «Елочная игрушка». Она украшена светодиодными гирляндами и мишурой серебряного и золотого цвета. Выполнена инсталляция в виде беседки, куда симферопольцы и гости города смогут зайти и сделать красочные фотографии.

Иллюминация "Елочная игрушка" появилась на пересечении улиц Пушкина и Горького Фото: Елена ЛЕЛЮК

Деревья, растущие в центре на улицах Карла Маркса и Пушкина, украсили громадными елочными шарами красного и золотого цвета, а стволы обмотали гирляндами.

В центре города деревья украсили огромными красными и золотыми шарами Фото: Елена ЛЕЛЮК

Предположительно, еще одна новая инсталляция разместится на пересечении улиц Пушкина и Карла Маркса. Машина с упакованным каркасом уже там стоит. Но пока непонятно, какой конкретно сюрприз ждет горожан.

Около деревьев с огромными игрушками останавливаются сфотографироваться прохожие Фото: Елена ЛЕЛЮК

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