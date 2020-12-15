«Единственный эффективный метод»: Крымские врачи рассказали о важности вакцины против Covid-19

Первая вакцина от коронавируса «Спутник V» поступила в Крым 8 декабря Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С сегодняшнего дня на полуострове начинается масштабная вакцинация от коронавируса. Первыми прививки получат врачи и медицинские работники, которые контактируют с ковидными пациентами и находятся в группе риска. Но после поступления необходимого объема вакцины на территорию республики, добровольную иммунизацию смогут пройти все жители полуострова.

Вокруг нового препарата «Спутник V» уже развелось много шуму. В социальных сетях люди разделяются на несколько лагерей. Некоторые уверяют, что прививку от страшного вируса можно и нужно делать, другие же боятся осложнений и сопутствующих болезней. Стоит ли бояться новую вакцину и сможет ли она полностью спасти население от коронавируса - рассказывают эксперты.

По мнению главного крымского врача-иммунолога Людмилы Знаменской, к введению любой вакцины нужно подходить ответственно, а прививка «Спутник V» - это единственный на сегодняшний день доказанный эффективный метод профилактики от COVID-19.

- Уже сейчас можно предположить, что эпидемия ковида в случае массовой вакцинации пойдет на спад, - отмечает иммунолог. - Если при пандемии вирус не встречает преград для инфицирования людей, то он распространяется достаточно быстро. Но, когда появляется люди с иммунитетом, вирус теряет активность, его циркуляция изменяется и, как следствие, эпидемия идет на спад. Это закон для развития эпидпроцесса при любой инфекции.

Как считает главный государственный санитарный врач по Республике Крым Наталья Пеньковская, при правильном подходе к вакцинации прививка сможет полностью остановить пандемию.

- Безопасность вакцины для человека доказана. В противном случае, ее бы не допустили к широкому использованию. Хотя, как и у любого лекарственного препарата, противопоказания у нее есть, - отмечает главный санврач.

По мнению министра здравоохранения Крыма Александра Остапенко, сформированный после вакцинации иммунитет позволит защитить человека от болезни и осложнений.

Также специалисты подчеркивают, что по предварительным данным эффективность первого введения препарата составляет 69,3%, а на период второго - 96,2%. Об этом сказано на сайте портала Новости фармацевтических предприятий и производств.

- Если вам нужны антитела, если вы хотите быть защищенным и здоровым - прививайтесь. Дискуссия в обществе по этому поводу идет давно. Но статистика неумолима - те, кто прививался даже от простого гриппа, либо им не болеют, либо переносят его в легкой форме, - говорит главный внештатный специалист по эпидемиологии Минздрава РК Наталья Шаповалова.

Напомним, первая в России зарегистрированная вакцина от коронавируса «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V») поступила на территорию Крыма еще на прошлой неделе.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пить или не пить: Крымский иммунолог рассказала, кому нельзя делать прививку от коронавируса

Самыми уязвимыми стали люди с хроническими заболеваниями и дети до 18 лет (подробнее)

В Крыму началась вакцинация населения от коронавируса

Прививки от COVID-19 будут делать в поликлиниках республики (подробнее)