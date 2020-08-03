2020-08-03T11:06:05+03:00
Общество

Коронавирус в Крыму, последние новости на 3 августа: 36 новых заболевших за сутки

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Крыму на 3 августа
Александра Тимощенко
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Заболевших в Крыму становится большеЗаболевших в Крыму становится большеФото: Артем КИЛЬКИН
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С каждым днем на территорию полуострова прибывает все больше и больше туристов. Пляжи переполнены людьми начиная с самого утра, по городу постоянно передвигаются толпы курортников, а заполняемость отелей почти достигла 100%, но коронавирусную инфекцию никто не отменял. Заболеваемость в Крыму держится на том же уровне.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 1305 случаев covid-19. 73 из них завозные из-за границы, 109 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 955 случаев зафиксированы при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 168 - при лабораторном скрининге здоровых лиц. Выздоровевших за весь период - 932 человека.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

За сутки на территории Республики Крым зарегистрировано 36 случаев коронавирусной инфекции. 20 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 8 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 7 - при скрининге здоровых лиц, 1 - прибывший из Украины. За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1397 человек.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

По состоянию на 2 августа в Севастополе зарегистрированы три новых случая заболевания COVID-19. Двое заболевших - мужчины, приехавшие в Севастополь на заработки из других регионов России. Также диагноз подтвержден у женщины, контактировавшей с заболевшими. Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 352 человека. В стационарах находится 41 человек. Выздоровел 291 человек, 9 человек умерло. В инфекционной больнице находится под наблюдением 155 человек, в городской больнице № 9 - 125. Под наблюдением по месту жительства – 343 человека.

Данные Минздрава РК по ситуации с ковидом в регионе. Фото: Минздрав РК

Данные Минздрава РК по ситуации с ковидом в регионе. Фото: Минздрав РК

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ИСТОЧНИК KP.RU

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