В Крыму туристам предложили путевки со скидкой 90%

Выгодные условия разработали специально для российских отдыхающих Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Теперь в Крыму можно будет отдохнуть за 10% от стоимости путевки. Минтуризма разработало специальную систему для курортников, при которой в разгар сезона стоимость номера будет составлять всего 300 рублей.

Благодаря специальному предложению крымские отели смогут перейти на круглогодичную работу, а путевки туристам обойдутся с 90% скидкой. Для этого туры нужно будет покупать через электронную систему «Фортуна».

В самой системе отдыхающим предлагают выбрать город или регион, уровень размещения, тип питания, продолжительность поездки и дату вылета. Ограничиваться одним отелем вовсе необязательно. Путешественник сможет посетить несколько городов, а система поможет проконтролировать рост и необоснованное завышение цен.

Первым туроператором с новой системой станет «БиблиоГлобус».

- Таким образом, формируется новый сегмент в структуре рынка крымского отельного бизнеса, где большую часть номерного фонда составляют малые средства размещения, - отмечает гендиректор «компании Ирина Костенко

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