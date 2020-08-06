Коронавирус в Крыму, последние новости на 6 августа: На полуострове побит антирекорд по количеству заболевших

Заболевших становится больше Фото: Архив "КП"

Впервые за все время развития пандемии Крым побил антирекорд по количеству обнаруженных ковидных больных за сутки - за 5 августа выявили 39 инфицированных. Ранее максимальное количество обнаруженных больных составляло 38 человек.

По данным министерства здравоохранения Крыма, под меднаблюдением по коронавирусу находится 1133 человека, из них под наблюдением на дому - 326 человек, в стационарах - 647 человек, изолировано в обсерваторы 160 человек.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

В Крыму за сутки выявили 39 человек, зараженных коронавирусом. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, 16 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 17 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 6 – при скрининге здоровых лиц.

Один человек за сутки умер от коронавируса.

Ранее максимальное число выявленных коронавирусных больных за сутки составляло 38 человек.

Всего же с нарастающим итогом в Крыму зарегистрировали 1386 случаев новой коронавирусной инфекции.

Фото: Министерство здравоохранения Крыма

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

На 5 августа в Севастополе медики не выявили в городе новых случаев COVID-19 и выписали двух человек после выздоровления. Один человек с подтвержденным заражением коронавирусом скончался в Севастополе.

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