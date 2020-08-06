В июле крымчане получили рекордую сумму ипотечных кредитов

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Все больше крымчан покупают недвижимость, пользуясь ипотечными программами. Так, крымский банк РНКБ выдал около 1,8 миллиарда рублей ипотечных кредитов в июле текущего года. Таким образом, банк поставил рекорд по сумме, выданной за месяц, с момента запуска ипотечных программ.

По данным финучреждения, 40% от общей суммы составили кредиты, выданные в рамках программы «Господдержка 2020» по льготной ставке 6,5%.

Больше 90% ипотечных кредитов на покупку нового жилья регистрируются в электронном виде, свыше 30% заявок на ипотеку клиенты подают дистанционно. В среднем по онлайн-анкете банк принимает решение за 10 минут.

КАКОЕ ЖИЛЬЕ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ ПО ИПОТЕКЕ В 6,5%

С момент запуска госпрограммы банк выдал 590 ипотечных кредитов на сумму больше 1,3 миллиарда рублей. Клиенты банка могут купить недвижимость у юридических лиц-застройщиков по договорам участия в долевом строительстве или же приобрести готовое жилье в новостройке по договорам купли-продажи. При этом нельзя заключить договор с инвестфондами и их управляющими компаниями.

Максимальная сумма кредита, которую можно получить на покупку жилья в Крыму – до 6 миллионов рублей. Если недвижимость находится в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, сумма займа увеличивается до 12 миллионов рублей.

По данным банка, подано больше 4500 заявок по госпрограмме на общую сумму больше 10,5 миллиардов рублей. Общая доля желающих приобрести жилье по этой ипотечной программе от общего числа запросов по другим программам - 35%.

КСТАТИ

В настоящее время ипотечный портфель банка превысил 22 миллиарда рублей.