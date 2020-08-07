Детский сад «Семицветик» в Симферополе: «Космическая сказка» для ребят всех дошкольных возрастов

Территория детского сада "Семицветик"

Одна из приоритетных задач социальной политики в России - доступность дошкольного образования для детей. Эту задачу решают различные социальные проекты, в том числе в Крыму.

Одним из таких проектов в 2020 году стал детский сад в жилом доме, который реализует компания ООО «СК Консоль-Строй ЛТД» на основании общего генерального плана застройки микрорайона Лексина в Симферополе.

«Семицветик» - это современный детский сад, где эффективно применены новаторские идеи и инновационные технологии как в проектировании и строительстве, так и в дошкольном образовательном процессе.

Детский сад общего типа на 66 мест построен на первом этаже 9-этажного 2-хсекционного жилого дома. Вход в детсад - с общего подиума, на отметке первого этажа. Входы в групповые ячейки - через общую остекленную галерею изолированно друг от друга.

Галерея выполнена из огнеупорного стекла. Это современная легкая конструкция, а не скучный темный коридор. Она предназначена для выставок детских рисунков и поделок. Бизиборды, магнитные игры, необходимая информация – все это располагается на многофункциональных стеновых панелях, что делает интерьер ярким и современным.

В 9-этажном жилом доме размещаются 4 групповые ячейки с горизонтальными связями с административно-хозяйственными помещениями, универсальным залом для музыкальных занятий и физкультурой, пищеблоком, постирочной, пристроенными с двух сторон к основному зданию.

Красочный дизайн и игровая атмосфера в группах отличает данный детский сад от других.

Красочный дизайн и игровая атмосфера в группах отличает данный детский сад от других. При строительстве использовались безопасные водные краски 3-Д проекции, экообои, подлежащие влажной уборке и так далее.

На всей территории детского сада создана предметно-развивающая среда. Пребывание детей с комфортом – главная задача для строительной компании «Консоль» в этом проекте. Главное, чтобы ребенку НРАВИЛОСЬ находиться в детском саду.

Создавая пространство «Семицветика», учитывались все этапы взросления ребенка: от группы самых маленьких - «Былинки», «Светлячки», «Мореходы», «Космонавты» - до готовности ребенка к школе. Обстановка детского сада комфортная и безопасная для детей, интерьерное пространство соответствует требованиям эргономики. Помимо стандартных норм, необходимых в детских садах, здесь все продумано до мелочей: использована мебель, интерьер, дидактические материалы, позволяющие по-разному оформить групповые помещения. Разработаны многоцелевые пространства, предлагающие новые формы обучения.

Дизайн детского сада, разнообразие всех сенсорных эталонов привлекательны для ребенка, пробуждают интерес использовать цвета и разные фактуры. Детский сад «Семицветик» одновременно напоминает сказку, космический корабль, фрагмент мультфильма, спортивную игровую площадку, творческую мастерскую…

Территория детского сада тщательно продумана до мелочей еще на этапе проектирования: зона для маленьких защищена и более закрыта, для детей постарше предназначено более открытое пространство, что побуждает к активным играм, тренировке крупной моторики. Теневые навесы в виде домиков стимулируют детей к сюжетно-ролевым играм.

«Семицветик» одновременно напоминает сказку, космический корабль, фрагмент мультфильма, спортивную игровую площадку, творческую мастерскую…

Дорожки для прогулок выложены разноцветной тротуарной плиткой различных рисунков, а покрытие площадок выполнено из бесшовного резинового покрытия, которое не только соответствует СанПиНам, но и способствует развитию ребенка, а яркие цвета и тематические картинки развивают его эстетическое восприятие.

При строительстве детского сада использованы экологически чистые материалы и энергосберегающие технологии. Возможность трансформировать пространство под разные задачи – еще один современный аспект использования полезных площадей в «Семицветике», например, подоконники трансформируются в элемент мебели – скамейки.

В универсальном зале предусмотрено 4 зоны с соответствующим комплектом оборудования:

- театральная, танцкласс

- спортивная

- развивающая

- игровая

Главный смысл, который заложен в детском саду «Семицветик», – это смысл детства. Ребенок должен расти радостно, чувствуя любовь окружающих.

Справка

Строительная компания «Консоль-Строй ЛТД» продолжает реализовывать свои проекты жилого и коммерческого назначения. Сдана в эксплуатацию и активно реализуется 1-я секция ЖК «Гармония», где представлены готовые квартиры, а также стартовали продажи нового дома в ЖК «Соседи», где по договорам долевого участия по ФЗ-214 реализуются квартиры с отделкой. С разрешающими документами можно ознакомиться на сайте застройщика http://consolstroy.ru/

Консультации профессиональных маркетологов можно получить в отделе продаж в г. Симферополь, Проспект Победы, 12 или по телефонам: +7(978) 733-11-18 или +7(978) 733-16-16

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