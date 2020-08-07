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Детский сад «Семицветик» в Симферополе: «Космическая сказка» для ребят всех дошкольных возрастов

Компания «Консоль» построила детсад на 66 мест на первом этаже 9-этажного дома на улице Лексина
Степан ОстиновСтепанОстинов
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Территория детского сада "Семицветик"

Территория детского сада "Семицветик"

Одна из приоритетных задач социальной политики в России - доступность дошкольного образования для детей. Эту задачу решают различные социальные проекты, в том числе в Крыму.

Одним из таких проектов в 2020 году стал детский сад в жилом доме, который реализует компания ООО «СК Консоль-Строй ЛТД» на основании общего генерального плана застройки микрорайона Лексина в Симферополе.

«Семицветик» - это современный детский сад, где эффективно применены новаторские идеи и инновационные технологии как в проектировании и строительстве, так и в дошкольном образовательном процессе.

Детский сад общего типа на 66 мест построен на первом этаже 9-этажного 2-хсекционного жилого дома. Вход в детсад - с общего подиума, на отметке первого этажа. Входы в групповые ячейки - через общую остекленную галерею изолированно друг от друга.

Галерея выполнена из огнеупорного стекла. Это современная легкая конструкция, а не скучный темный коридор. Она предназначена для выставок детских рисунков и поделок. Бизиборды, магнитные игры, необходимая информация – все это располагается на многофункциональных стеновых панелях, что делает интерьер ярким и современным.

В 9-этажном жилом доме размещаются 4 групповые ячейки с горизонтальными связями с административно-хозяйственными помещениями, универсальным залом для музыкальных занятий и физкультурой, пищеблоком, постирочной, пристроенными с двух сторон к основному зданию.

Красочный дизайн и игровая атмосфера в группах отличает данный детский сад от других.

Красочный дизайн и игровая атмосфера в группах отличает данный детский сад от других.

Красочный дизайн и игровая атмосфера в группах отличает данный детский сад от других. При строительстве использовались безопасные водные краски 3-Д проекции, экообои, подлежащие влажной уборке и так далее.

На всей территории детского сада создана предметно-развивающая среда. Пребывание детей с комфортом – главная задача для строительной компании «Консоль» в этом проекте. Главное, чтобы ребенку НРАВИЛОСЬ находиться в детском саду.

Создавая пространство «Семицветика», учитывались все этапы взросления ребенка: от группы самых маленьких - «Былинки», «Светлячки», «Мореходы», «Космонавты» - до готовности ребенка к школе. Обстановка детского сада комфортная и безопасная для детей, интерьерное пространство соответствует требованиям эргономики. Помимо стандартных норм, необходимых в детских садах, здесь все продумано до мелочей: использована мебель, интерьер, дидактические материалы, позволяющие по-разному оформить групповые помещения. Разработаны многоцелевые пространства, предлагающие новые формы обучения.

Дизайн детского сада, разнообразие всех сенсорных эталонов привлекательны для ребенка, пробуждают интерес использовать цвета и разные фактуры. Детский сад «Семицветик» одновременно напоминает сказку, космический корабль, фрагмент мультфильма, спортивную игровую площадку, творческую мастерскую…

Территория детского сада тщательно продумана до мелочей еще на этапе проектирования: зона для маленьких защищена и более закрыта, для детей постарше предназначено более открытое пространство, что побуждает к активным играм, тренировке крупной моторики. Теневые навесы в виде домиков стимулируют детей к сюжетно-ролевым играм.

«Семицветик» одновременно напоминает сказку, космический корабль, фрагмент мультфильма, спортивную игровую площадку, творческую мастерскую…

«Семицветик» одновременно напоминает сказку, космический корабль, фрагмент мультфильма, спортивную игровую площадку, творческую мастерскую…

Дорожки для прогулок выложены разноцветной тротуарной плиткой различных рисунков, а покрытие площадок выполнено из бесшовного резинового покрытия, которое не только соответствует СанПиНам, но и способствует развитию ребенка, а яркие цвета и тематические картинки развивают его эстетическое восприятие.

При строительстве детского сада использованы экологически чистые материалы и энергосберегающие технологии. Возможность трансформировать пространство под разные задачи – еще один современный аспект использования полезных площадей в «Семицветике», например, подоконники трансформируются в элемент мебели – скамейки.

В универсальном зале предусмотрено 4 зоны с соответствующим комплектом оборудования:

- театральная, танцкласс

- спортивная

- развивающая

- игровая

Главный смысл, который заложен в детском саду «Семицветик», – это смысл детства. Ребенок должен расти радостно, чувствуя любовь окружающих.

Справка

Строительная компания «Консоль-Строй ЛТД» продолжает реализовывать свои проекты жилого и коммерческого назначения. Сдана в эксплуатацию и активно реализуется 1-я секция ЖК «Гармония», где представлены готовые квартиры, а также стартовали продажи нового дома в ЖК «Соседи», где по договорам долевого участия по ФЗ-214 реализуются квартиры с отделкой. С разрешающими документами можно ознакомиться на сайте застройщика http://consolstroy.ru/

Консультации профессиональных маркетологов можно получить в отделе продаж в г. Симферополь, Проспект Победы, 12 или по телефонам: +7(978) 733-11-18 или +7(978) 733-16-16

* На правах рекламы

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