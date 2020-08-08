Как выглядит Алушта в разгар курортного сезона 2020

В разгар курортного сезона туристы едут в Алушту
Фото: Михаил ПАТЛИС
В разгар курортного сезона на полуостров приехало уже полтора миллиона туристов. Самыми посещаемыми городами среди туристов стали, конечно, Ялта и Алушта. Но именно в Алушту отдыхающие любят приезжать семьями. «Комсомолка» собрала самые показательные фото того, как выглядит один из самых популярных курортов полуострова в разгар сезона.
Полуостров всегда пользовался популярностью среди отдыхающих с разных уголков мира
Фото: Михаил ПАТЛИС
В разгар туристического сезона на полуостров приехало уже полтора миллиона курортников
Фото: Михаил ПАТЛИС
Туристы любят приезжать в Алушту именно летом
Фото: Михаил ПАТЛИС
Здесь и на море покупаться семьей есть где, и развлечений для молодежи много
Фото: Михаил ПАТЛИС
Развлечений для туристов в Алуште хоть отбавляй
Фото: Михаил ПАТЛИС
В разгар курортного сезона туристы едут в Алушту
Фото: Михаил ПАТЛИС
Влюбленным парочкам тоже найдется место в городе
Фото: Михаил ПАТЛИС
Счастливые лица каждый день можно увидеть на улицах курортного города
Фото: Михаил ПАТЛИС
Один из самых популярных курортных городов Крыма не устает принимать туристов
Фото: Михаил ПАТЛИС
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