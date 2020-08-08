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Как выглядит Алушта в разгар курортного сезона 2020

Топ-9 фото одного из самых популярных у туристов городов Крыма
Александра ТимощенкоАлександра ТимощенкоАлександраТимощенко
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В разгар курортного сезона туристы едут в Алушту

В разгар курортного сезона туристы едут в Алушту

Фото: Михаил ПАТЛИС

В разгар курортного сезона на полуостров приехало уже полтора миллиона туристов. Самыми посещаемыми городами среди туристов стали, конечно, Ялта и Алушта. Но именно в Алушту отдыхающие любят приезжать семьями. «Комсомолка» собрала самые показательные фото того, как выглядит один из самых популярных курортов полуострова в разгар сезона.

Полуостров всегда пользовался популярностью среди отдыхающих с разных уголков мира

Полуостров всегда пользовался популярностью среди отдыхающих с разных уголков мира

Фото: Михаил ПАТЛИС

В разгар туристического сезона на полуостров приехало уже полтора миллиона курортников

В разгар туристического сезона на полуостров приехало уже полтора миллиона курортников

Фото: Михаил ПАТЛИС

Туристы любят приезжать в Алушту именно летом

Туристы любят приезжать в Алушту именно летом

Фото: Михаил ПАТЛИС

Здесь и на море покупаться семьей есть где, и развлечений для молодежи много

Здесь и на море покупаться семьей есть где, и развлечений для молодежи много

Фото: Михаил ПАТЛИС

Развлечений для туристов в Алуште хоть отбавляй

Развлечений для туристов в Алуште хоть отбавляй

Фото: Михаил ПАТЛИС

В разгар курортного сезона туристы едут в Алушту

В разгар курортного сезона туристы едут в Алушту

Фото: Михаил ПАТЛИС

Влюбленным парочкам тоже найдется место в городе

Влюбленным парочкам тоже найдется место в городе

Фото: Михаил ПАТЛИС

Счастливые лица каждый день можно увидеть на улицах курортного города

Счастливые лица каждый день можно увидеть на улицах курортного города

Фото: Михаил ПАТЛИС

Один из самых популярных курортных городов Крыма не устает принимать туристов

Один из самых популярных курортных городов Крыма не устает принимать туристов

Фото: Михаил ПАТЛИС

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