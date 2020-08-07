VetExpert-Party в Севастополе: Торговый дом «Аврора» организовал полезную и познавательную встречу для ветеринаров

Около 30 ветеринаров со всего Крымского полуострова на VetExpert-Party в Севастополе. Фото: Степан ОСТИНОВ

Компания держит слово!

В начале июля торговый дом «Аврора-Крым» один из первых в Крыму после пандемии организовал в Севастополе встречу владельцев питомников для домашних животных в формате Breeder-Party. Тогда руководители ТД пообещали через месяц провести новое мероприятие - уже для крымских ветеринаров и владельцев ветеринарных клиник.

«Аврора-Крым» всегда держит свое слово – и в начале августа в севастопольском отеле «Атлантика» прошло уникальное VetExpert-Party. Около 30 ветеринаров со всего Крымского полуострова собрались в удобном конференц-зале отеля, чтобы послушать лекторов из Москвы, узнать о новых ветеринарных препаратах и лечебных кормах, обменяться врачебным опытом, пообщаться и просто весело провести время.

Объединяющая ролевая игра

Вначале перед врачами выступил гость из Москвы - менеджер по работе с ключевыми клиентами компании Zoetis Валентин Кондратьев, который рассказал о нескольких важных аспектах практической ветеринарии.

- Сегодня я представил коллегам две основные темы: современный подход к терапии зуда у собак при аллергиях и противопаразитарные препараты для кошек и собак. Меня как представителя компании Zoetis пригласила на это мероприятие компания «Аврора-Крым». Замечательное и главное – чрезвычайно полезное Vet-Party для ветеринаров и вет-бизнеса в целом, - рассказал Валентин Кондратьев.

Валентин Кондратьев. Фото: Степан ОСТИНОВ

Затем настал черед пообщаться с аудиторией Людмиле Ващенко – ветеринарному врачу, бизнес-тренеру компании «Валта» в Москве. Людмила в процессе выступления завлекла слушателей необычной ролевой игрой «клиент» - «врач». Зал разделился на две группы: одна, выступая в роли клиентов ветклиник, описывала стереотипы по отношению к врачам. Другая группа в роли ветврачей характеризовала уже типичного владельца домашнего животного, который пришел с любимцем на прием.

- Задача такой интерактивной игры – объединить в одно сообщество ветеринаров, представителей фармакологических компаний и клиентов. Мы должны работать единым организмом, единым целым, ведь мы просто не можем существовать друг без друга, - говорит Людмила Ващенко. - Аудитория сегодня была очень теплая, уютная, активная, а само мероприятие организовано, на мой взгляд, на самом высоком уровне.

Людмила Ващенко. Фото: Степан ОСТИНОВ

«Пополняемся знаниями для практики»

После вкусного кофе-брейка слово взял уже постоянный участник мероприятий «Авроры-Крым» ветеринарный врач компании «СимБио» Михаил Колобов. Он рассказал о полезных ветеринарных препаратах, которые необходимо иметь под рукой любому доктору, работающему с животными.

Гости мероприятия так же поделились с КП-Крым своими эмоциями и впечатлениями от VetExpert-Party:

Михаил Колобов.

- Наш руководитель следит за мероприятиями «Авроры-Крым» и всегда отправляет докторов на них, чтобы мы пополняли багаж знаний и использовали его в практике, - говорит терапевт, хирург, стоматолог ветеринарной клиники «Ветоберег» Лейли Муратова.

Завсегдатай мероприятий «Авроры-Крым» и Татьяна Голованова – ветврач с большим стажем, владелица ветаптеки «Лапстори» в Севастополе:

- С «Авророй» мы работаем уже давно, с удовольствием посещаю все встречи – они очень информативные, интересные и познавательные. Да, и встретиться с коллегами – всегда приятно, в рабочей рутине не всегда получается, а вот такие встречи – это замечательный повод. Обязательно буду посещать и все последующие события подобного рода, - отметила Татьяна Голованова.

Ветеринары внимательно слушали лекторов.

В кульминации VetExpert-Party по доброй традиции все участники получили полезные подарки от «Авроры-Крым» и партнеров, а также именные сертификаты. Ну а в неформальной обстановке ветврачи отметили мероприятие бокальчиком шампанского.

СПРАВКА

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