VetExpert-Party в Севастополе: Торговый дом «Аврора» организовал полезную и познавательную встречу для ветеринаров

Около 30 ветеринаров со всего Крымского полуострова на VetExpert-Party в Севастополе.
Фото: Степан ОСТИНОВ
Компания держит слово!
В начале июля торговый дом «Аврора-Крым» один из первых в Крыму после пандемии организовал в Севастополе встречу владельцев питомников для домашних животных в формате Breeder-Party. Тогда руководители ТД пообещали через месяц провести новое мероприятие - уже для крымских ветеринаров и владельцев ветеринарных клиник.
«Аврора-Крым» всегда держит свое слово – и в начале августа в севастопольском отеле «Атлантика» прошло уникальное VetExpert-Party. Около 30 ветеринаров со всего Крымского полуострова собрались в удобном конференц-зале отеля, чтобы послушать лекторов из Москвы, узнать о новых ветеринарных препаратах и лечебных кормах, обменяться врачебным опытом, пообщаться и просто весело провести время.
Объединяющая ролевая игра
Вначале перед врачами выступил гость из Москвы - менеджер по работе с ключевыми клиентами компании Zoetis Валентин Кондратьев, который рассказал о нескольких важных аспектах практической ветеринарии.
- Сегодня я представил коллегам две основные темы: современный подход к терапии зуда у собак при аллергиях и противопаразитарные препараты для кошек и собак. Меня как представителя компании Zoetis пригласила на это мероприятие компания «Аврора-Крым». Замечательное и главное – чрезвычайно полезное Vet-Party для ветеринаров и вет-бизнеса в целом, - рассказал Валентин Кондратьев.
Валентин Кондратьев.
Фото: Степан ОСТИНОВ
Затем настал черед пообщаться с аудиторией Людмиле Ващенко – ветеринарному врачу, бизнес-тренеру компании «Валта» в Москве. Людмила в процессе выступления завлекла слушателей необычной ролевой игрой «клиент» - «врач». Зал разделился на две группы: одна, выступая в роли клиентов ветклиник, описывала стереотипы по отношению к врачам. Другая группа в роли ветврачей характеризовала уже типичного владельца домашнего животного, который пришел с любимцем на прием.
- Задача такой интерактивной игры – объединить в одно сообщество ветеринаров, представителей фармакологических компаний и клиентов. Мы должны работать единым организмом, единым целым, ведь мы просто не можем существовать друг без друга, - говорит Людмила Ващенко. - Аудитория сегодня была очень теплая, уютная, активная, а само мероприятие организовано, на мой взгляд, на самом высоком уровне.
Людмила Ващенко.
Фото: Степан ОСТИНОВ
«Пополняемся знаниями для практики»
После вкусного кофе-брейка слово взял уже постоянный участник мероприятий «Авроры-Крым» ветеринарный врач компании «СимБио» Михаил Колобов. Он рассказал о полезных ветеринарных препаратах, которые необходимо иметь под рукой любому доктору, работающему с животными.
Гости мероприятия так же поделились с КП-Крым своими эмоциями и впечатлениями от VetExpert-Party:
Михаил Колобов.
- Наш руководитель следит за мероприятиями «Авроры-Крым» и всегда отправляет докторов на них, чтобы мы пополняли багаж знаний и использовали его в практике, - говорит терапевт, хирург, стоматолог ветеринарной клиники «Ветоберег» Лейли Муратова.
Завсегдатай мероприятий «Авроры-Крым» и Татьяна Голованова – ветврач с большим стажем, владелица ветаптеки «Лапстори» в Севастополе:
- С «Авророй» мы работаем уже давно, с удовольствием посещаю все встречи – они очень информативные, интересные и познавательные. Да, и встретиться с коллегами – всегда приятно, в рабочей рутине не всегда получается, а вот такие встречи – это замечательный повод. Обязательно буду посещать и все последующие события подобного рода, - отметила Татьяна Голованова.
Ветеринары внимательно слушали лекторов.
В кульминации VetExpert-Party по доброй традиции все участники получили полезные подарки от «Авроры-Крым» и партнеров, а также именные сертификаты. Ну а в неформальной обстановке ветврачи отметили мероприятие бокальчиком шампанского.
СПРАВКА
ПЯТЬ ПЛЮСОВ ТОРГОВОГО ДОМА «АВРОРА»
1. Широкий ассортимент товаров разных ценовых категорий;
2. Собственная система управления персоналом и эффективная структура построения бизнеса, гарантирующая рост продаж;
3. Собственный автопарк, насчитывающий 13 машин;
4. Большие складские площади;
5. Профессиональный и ответственный подход к договоренностям.
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