Коронавирус в Крыму, последние новости на 8 августа: Плюс 27 заболевших за сутки

В Крыму зарегистрировали 27 новых случаев коронавирусной инфекции. Фото: Сергей Аксенов / ВКонтакте

Под меднаблюдением по коронавирусу в регионе находятся 1060 человек, из них под динамическим наблюдением на дому – 221 человек. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Крыма.

В обсерваторах сейчас 205 человек, в стационарах – 634 человека.

1437 ковид-положительных зарегистрировали в Крыму. На сегодняшний день лечение проходят 138 человек, выписали 1038 человек. Умерло от коронавируса в Крыму 16 человек.

Всем гражданам, которые прибыли из-за границы, нужно сообщать о себе в Роспотребнадзор и Минздрав РК.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

В Крыму за 7 августа зарегистрировали 27 случаев новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава Крыма Серей Аксенов.

По его словам, 8 заболевших самостоятельно обратились в больницу, 10 выявили среди тех, кто ранее контактировал с зараженными. Еще 6 нашли при скрининге здоровых лиц. Последние 3 заболевших прибыли с территории Украины.

Фото: Министерство здравоохранения Крыма

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

На 7 августа коронавирус подтвердили у 3 человек в Севастополе, сообщили в пресс-службе правительства города. Диагноз подтвержден у мужчины, который приехал в город на отдых. Еще два положительных результата тест показал у двух пенсионеров.

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