Коронавирус в Крыму, последние новости на 9 августа: Заболевших стало больше на 32 человека

Заболевших становится все больше Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На 9 августа под меднаблюдением по коронавирусу находятся 1047 человек. Из них под динамическим наблюдением на дому – 165 человек, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Крыма.

В стационарах проходят лечение 656 человек, за сутки изолировали в обсерваторы 226.

С нарастающим итогом в Крыму выявили 1469 человек с коронавирусом, лечение от инфекции продолжают 376 человек, выписано 1052.

Украина закрывает контрольно-пропускные пункты въезда-выезда (КПВВ) на границе с Крымом до конца лета, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

КПВВ будут закрыты с 8.00 9 августа и по 8.00 30 августа. Однако в Кабмине Украины отметили, что пропуск через КПВВ будет разрешен украинцам и членам их семей.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Фото: министерство здравоохранения Крыма

В Крыму за 8 августа зарегистрировали 32 случая коронавируса. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

18 из зараженных выявлены при обращении за медицинской помощью, 9 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 5 - при скрининге здоровых лиц. Один человек за сутки скончался от коронавируса.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

По состоянию на утро 8 августа зарегистрированы три новых случая заболевания COVID-19. Среди заболевших – двое севастопольских пенсионеров и мужчина, приехавший в город на отдых, сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.

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