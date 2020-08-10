Коронавирус в Крыму, последние новости на 10 августа: За сутки зафиксировали рекордное количество больных

Заболевших становится больше Фото: Архив "КП"

В Крыму под меднаблюдением по коронавирусу находится 1036 человек, из них под динамическим наблюдением на дому – 1114 человек, сообщили в министерстве здравоохранения Крыма.

В стационарах находится 682 человека, в обсерваторах - 240 человек.

С нарастающим итогом в Крыму выявлено 1517 человек, заболевших коронавирусом. Проходят лечение 421 человек, выздоровели после коронавируса 1054 (двое – за последние сутки).

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Фото: Министерство здравоохранения Крыма

В Крыму за 9 августа зарегистрировали 48 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- 17 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 28 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 3 - при скрининге здоровых лиц, - уточнил глава Крыма.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1990 человек.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

На 9 августа в Севастополе зарегистрировали семь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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