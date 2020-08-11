Ради безопасности туристов: В Ялте ужесточают масочный режим

За последний месяц в Ялте резко увеличилось количество зараженных коронавирусом Фото: Михаил ПАТЛИС

В Ялте начнут проверять соблюдение масочного режима. Нарушителей будут штрафовать. Глава администрации Ялты Иван Имгрунт накануне призвал соблюдать масочный режим сотрудников ресторанов, владельцев магазинов и работников отелей.

Градоначальник напомнил, что в Крыму не отменены меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

- В частности, жесткие требования выдвинуты к сфере обслуживания - обязательное ношение масок работающим с клиентами персоналом ресторанов, кафе, отелей, магазинов, наличие санитайзеров и так далее. Проводятся проверки, а нарушители привлекаются к административной ответственности, - сказал Имгрунт.

В администрации Ялты сообщили, что места общего пользования необходимо тщательно дезинфицировать. Это касается остановок общественного транспорта и подъездов.

- Это уже должно производиться в плановом порядке вне зависимости от роста заболеваемости, и на эти цели будут выделяться дополнительные средства, - отметил Имгрунт.

По его словам, в курортном городе создают условия для нормального отдыха людей, и нужно соблюдать требования и рекомендации Роспотребнадзора для сохранения здоровья людей и нормального течения курортного сезона.

Имгрунт сообщил, что в июле на набережной Ялты побывало около 240 тысяч человек.

Напомним, что в Крыму в марте 2020 года был введен режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса. Масочный режим в республике был введен 12 мая. В курортной Ялте за последний месяц значительно выросло количество зараженных. Среди заболевших - сотрудники администрации и горсовета.

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