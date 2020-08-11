Коронавирус в Крыму, последние новости на 11 августа: За сутки 40 новых заболевших

Количество зараженных растет Фото: Архив "КП"

В Крыму под меднаблюдением по коронавирусу находится 1032 человека, из них под динамическим наблюдением на дому – 67 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Крыма.

В стационарах находятся 718 человек, изолировано в обсерваторы -247 человек.

С нарастающим итогом в Крыму обнаружили 1557 ковид-положительных пациентов. Лечение продолжают 455 человек, выздоровели после коронавируса 1060 человек (из них шесть – за последние сутки). 17 зараженных скончались.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

В Крыму за 10 августа обнаружили 40 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, 13 зараженных выявлены при обращении за медицинской помощью, 23 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 4 случая завозные с территории Украины.

За сутки лаборатории Крыма обследовали на коронавирус 539 человек.

В Ялте ужесточили масочный режим. Все заведения сферы обслуживания предупредили о проверках и штрафах, которые ждут владельцев, если персонал не будет соблюдать требования Роспотребнадзора.

Фото: Министерство здравоохранения Крыма

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

На утро 11 августа в Севастополе зарегистрировали пять новых случаев заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства. Один зараженный приехал в город из другого региона на заработки, еще один – на отдых. Трое новых пациентов – местные жители. Двое контактировали с зараженными, а источник заражения третьего сейчас устанавливается.

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