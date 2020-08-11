Что случилось с экс-чиновницей Крыма, певицей Валентиной Легкоступовой

Точные причины многочисленных травм Легкоступовой выясняет полиция. Фото со страницы Валентины Легкоступовой в социальных сетях

Бывшую начальницу отдела по вопросам культуры администрации Феодосии, а также известную в прошлом певицу, прославившуюся хитом «Ягода-малина», Валентину Легкоступову нашли в тяжелом состоянии с пробитой головой у себя в московской квартире. Вместе с ней находился и ее муж. Подозрения пали на супруга, но он открестился от нападок и заявил, что не трогал певицу и пальцем.

Напомним, что на пустующее место начальника отдела культуры Феодосии Валентина Легкоступова пришла в 2018 году. Известная певица имела грандиозные планы на город, в котором провела свое детство. Ради любимой Феодосии она даже променяла Канары на Крым. Сама Валентина всегда объясняла это тем, что просто вернулась «на родину». Но спустя полгода работы в администрации артистка покинула должность из-за конфликта с главой города.

Бывших коллег в администрации Феодосии у Легкоступовой не осталось. Никто так и не смог прокомментировать поведение звезды на работе.

- Все, кто с ней работал, уже давно сменились. Сейчас вообще нет людей, которые контактировали с Валентиной, - заявили КП-Крым в администрации Феодосии.

11 августа стало известно, что полуживую Легкоступову нашли в ее московской квартире в синяках и ссадинах. Причем в алкогольном опьянении. Эту информацию «КП» удалось подтвердить в столичном МВД.

Вместе с артисткой в доме находился и ее супруг. Несколько дней Валентина провела в наркологической клинике и только потом врачи выяснили, что у бывшей чиновницы черепно-мозговая травма. Артистке сделали трепанацию черепа. Супруг, который тоже был в больнице, оттуда сбежал, но чуть позже рассказал о подробностях инцидента.

По слухам, именно муж певицы, яхтсмен Юрий Фирсов, избил женщину до потери сознания.

валентина со своим новым мужем Юрием Фирсовым. Фото Валентины Легкоступовой в социальных сетях

Сам же Фирсов утверждает, что супруга просто поскользнулась в ванной и никаких причин для тревоги нет.

Напомним, что не так давно Валентина Легкоступова и Юрий Фирсов поженились. Свадьбу они сыграли в Крыму.

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