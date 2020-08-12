«Фортуна» или кот в мешке: Отельеры Крыма оценили новую систему бронирования

"Фортуна" - это эффект неожиданности для туристов Фото: Михаил ПАТЛИС

Крымские отельеры оценили новую систему приобретения туристических путевок «Фортуна». С августа она должна заработать на полуострове, объединяя легально работающие гостевые дома и мини-отели с похожими предложениями в один условный объект размещения.

300 РУБЛЕЙ В СУТКИ

Представляя эту систему, министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко отметил, что разработанное спецпредложение позволит крымским мини-отелям перейти на круглогодичную работу, а туристам даст возможность покупать туры со скидкой до 90%.

- Образовываются типовые блоки, которые могут работать круглогодично, с высокой экономической эффективностью, предлагая для туристов крайне выгодные ценовые предложения, - указал Волченко. - А круглогодичная загрузка малых отелей - это постоянные рабочие места и создание целой сферы смежных услуг на совершенно новом уровне. Это очень интересно для развития курортных регионов, для Крыма – особенно.

К системе «Фортуна» уже подключился турпоператор «Библио Глобус», чтобы иметь возможность формировать туры со стоимостью номера от 300 рублей в сутки. Чем выше спрос, тем выше стоимость, но тарификация происходит автоматически, без ручного регулирования.

- Мини-отелям и гостевым домам с номерным фондом до 40 номеров система «Фортуна» позволит увеличить загрузку до 100% на протяжении 7-8 и более месяцев, - отмечает гендиректор «Библио Глобуса» Ирина Костенко. - Еще, при формировании ценообразования, уходит лишняя наценка, которая раньше покрывала не проданные дни гостевого дома.

Итак, через систему «Фортуна» гость получает возможность разместиться по самой низкой цене, не имея представления, в каком конкретном отеле ему предстоит провести отпуск.

Более того, по условиям системы гость будет перемещаться из отеля в отель, поскольку свободных номеров по выбранной им цене на продолжительное время объект выставлять не станет - это ниже себестоимости, и они могут иметь смысл в день-два простоя между заездами постояльцев по стандартным расценкам.

Уровень отдыха в таких объектах хоть и является среднеарифметическим, но расположение, удаленность от берега, вид из окон всегда является эффектом неожиданности, от «как повезло», до «не везет, бывает».

НОРМАЛЬНЫЙ ОТЕЛЬ НА ЭТО НЕ ПОЙДЕТ

Для отелей и гостевых домов с опытом участие в «Фортуне» интереса не представляет. Председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталия Стамбульникова говорит, что это для очень ленивых и не очень умных отельеров, и нормальный объект с репутацией и клиентурой участвовать в рулетке не станет.

- Люди с опытом никогда не дадут номера в «Фортуну». Это возможно, когда еще у объекта нет своего сайта, работы через соцсети, наработанных гостей. Но если через 2 года у отеля нет прямых продаж - это хреновый объект, где нет маркетинга и работы с гостем, - убеждена Стамбульникова. - Я общаюсь с отелями, ни один крупный объект туда не пойдет, кто тогда? Убитые базы? Хочу посмотреть на это со стороны.

Держать штат сотрудников в межсезонье на случай продажи номеров по «Фортуне» отельерам не выгодно. Тогда как туроператоры, напротив, хотят получить какую-то часть номеров по низким ценам, чтобы привлекать клиентов. Заполнение остального фонда останется на плечах отельеров, причем по такой цене, чтобы компенсировать затраты на все ценовые группы.

- По акции «Фортуна» на данный момент в Крыму возможно предлагать хостелы или гостевые дома в одном районе (поселке). Тип номера и комфортность должны быть тоже равноценными, - считает вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков. - Такая услуга была у крупных туроператоров по зарубежью. Выбираешь количество звезд в отеле, название курорта и платишь названную сумму. И когда тебе за 4-5 дней до выезда выдают документы, узнаешь, куда ты попал. Чаще всего, это были отели, принадлежащие самому туроператору. Проводились такие акции в невысокий сезон при недозагрузках. Цена была низкая, по сравнению со средними ценами на данном курорте и в данной категории отелей. Но для крупных отелей Крыма такая практика не подходит. Есть бизнес-план, нужно окупить инвестиции.

Вдобавок, гостевые дома и мини-отели могут участвовать в системе «Фортуна» только при условии легальной деятельности. Но законопроект по их легализации Минкурортов «родит» только к сезону следующего года. Этим летом частным объектам разрешили работать на полулегальных правах - их объекты по документам числятся жилыми или садовыми домами на землях индивидуального строительства. Чтобы выводить их из жилого сектора, нужен понятный и посильный механизм, минуя общественные слушания, согласие всех смежников и возведение объекта заново по согласованному проекту.

По предварительным данным, в Крыму более 9 тысяч объектов, которые потенциально занимаются коммерческой сдачей жилья туристам в домовладениях, построенных на участках с целевым назначением ИЖС.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С августа в Крыму можно будет отдохнуть со скидкой в 90%

Цена номера в отеле начинается от 300 рублей (подробнее)

В Крыму предстоит узаконить больше 9 тысяч гостевых домов

Мини-отели на землях индивидуальной застройки работают вне закона (подробнее)