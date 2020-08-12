Win mobile выпустил премиальный тариф

Удобная особенность тарифа «Премиум» - быстрый переход на него с других тарифных планов Win mobile.

Сотовый оператор «К-телеком» под брендом Win mobile выпустил на рынок персональный тарифный план «Премиум». Новый тариф рассчитан на абонентов, желающих получить за свои деньги высокий уровень сервиса и максимум услуг. Так, в ежемесячный пакет услуг тарифного плана «Премиум» входят неограниченный мобильный интернет в зоне действия сети Win mobile и безлимитные звонки на номера c кодом «+978». Кроме того, включенные в пакет 1000 минут для звонков на любые российские номера и добавочный интернет-трафик в размере 100 Мб в сутки в сети другого оператора позволяют всегда оставаться на связи с друзьями и коллегами в любой точке страны.

Дополнительные опции, доступные владельцам нового тарифа «Премиум», также отвечают потребностям людей, стремящихся к свободе выбора и неограниченным возможностям. В качестве комплимента от оператора владелец нового тарифа получает Красивый номер со скидкой 100%. Еще один приятный бонус – возможность подключать опцию «Раздавай интернет» не на сутки, а сразу на 30 календарных дней на специальных условиях для владельцев тарифа «Премиум».

В качестве комплимента от оператора владелец нового тарифа получает Красивый номер со скидкой 100%.

Удобная особенность тарифа «Премиум» - возможность быстрого перехода на него с других тарифных планов Win mobile. При наличии на балансе средств для списания первой абонплаты можно перейти на новый тариф в Личном кабинете — через недавно запущенное мобильное приложение «K-mobile» или с помощью короткой ussd-команды *800*9# с устройства абонента.

Подробные условия тарифного плана «Премиум» от Win mobile можно найти по ссылке https://www.mobile-win.ru/tariffs/premiym#tariff_premiym.

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