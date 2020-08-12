Эксперт объяснил требование запрещенного меджлиса открыть границу Крыма и Украины

Лидер меджлиса назвал причины закрытия границ «дискриминационными». Фото со страницы Рефата Чубарова в социальной сети

Если запрещенный в РФ судом меджлис крымскотатарского народа просит у Киева открыть границу между Украиной и Крымом, то одной из причин этому является элементарная провокация со стороны соседнего государства, убежден политолог Владислав Ганжара.

Напомним, после того, как украинские власти перекрыли границу с Крымом, лидер запрещенного в России меджлиса Рефат Чубаров обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю и попросил его снять ограничения на пересечение крымской границы. Просьбу Чубаров разместил в своем Facebook.

Сам же лидер организации назвал меры, которые Украина приняла в целях безопасности распространения коронавирусной инфекции, «дискриминационными», так как они нарушают конституционные права украинцев.

- Все мы помним, как еще в мае запрещенный меджлис объявил о марше на Крым. Ничего так и не состоялось, так как это были просто пустые слова со стороны властей соседнего государства. А что сейчас? Это просто очередное провокационное заявление, которое было сделано, чтобы напугать крымчан и показать, что полуостров они до сих пор считают своим, - отмечает политолог.

По мнению Ганжары, немалое количество членов запрещенной организации, которые крайне радикально заявляют о своей позиции по поводу российского полуострова, ежегодно проводят отпуск именно в Крыму.

- И даже сейчас, во время ситуации с коронавирусной инфекцией, на границах с республикой все равно образуются многокилометровые очереди, - говорит эксперт. - Отдохнуть сегодня в самой Украине почти невозможно. Так как те рекреационные зоны, которые находятся в соседней стране, либо в ужасающем состоянии, либо имеют какие-то другие проблемы.

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