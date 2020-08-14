Тысячи крымчан могут лишиться своих авто из-за истекшего лизинга. Юрист рассказал, как быть в такой ситуации

Эксперт советует не медлить с обращением в суд. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Больше десяти тысяч жителей Крыма рискуют остаться без своих автомобилей. Для автовладельцев, которые купили свои машины еще при Украине, в 2020 году истекает срок лизинга. «Комсомолка» узнала, что делать в таком случае.

В 2014 году многие крымчане заключали договоры лизинга с украинскими фирмами. Но Крым стал частью России, банки «незалежной» ушли с территории полуострова, а лизингополучатели до сих пор не могут рассчитаться с долгами и переоформить свои автомобили по законам РФ. Транспортные средства подлежат конфискации ГИБДД по истечению пяти лет, которые уже подходят к концу. Такое решение было принято правительством еще в 2015 году.

По мнению крымского юриста Владимира Халаимова, самый правильный и действенный путь, который поможет решить эту проблему - подача иска в суд о признании права собственности в порядке приобретательной давности.

- Если вы пользуетесь автомобилем в течение пяти лет, то под конец срока можно без проблем подать иск. В ГИБДД должны такое регистрировать. Это общее правило, но все ситуации субъективны и требуют индивидуального решения, - отмечает эксперт.

Напомним, что по действующему законодательству, Госавтоинспекция вправе конфисковать автомобиль, если временная регистрация на него уже закончилась. Поэтому не стоит медлить с решением этого вопроса.

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