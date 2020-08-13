На заброшенной АЭС в крымском селе Щелкино туристы упали в четырехметровый туннель

Спасатели эвакуировали пострадавших и доставили в больницу. Фото: пресс-служба МЧС по РК

Семейная прогулка мамы с пятилетним сыном в Щелкино чуть не обернулась трагедией. Отдыхающие приехали из Воронежа и выбрали необычный туристический маршрут - недостроенную Крымскую атомную электростанцию. Гуляя по развалинам, они оступились и провалились в четырехметровый туннель.

Спасатели о случившемся около 14.00. Они прибыли на место и спустились в шахту.

Спасатели опустились в колодец по лестнице. Фото: предоставлено очевидцами

- Спасатели обнаружили дополнительный выход из шахты и на носилках эвакуировали женщину с подозрением на перелом ребер. Работы по эвакуации пострадавших осложнялись практически полным отсутствием света. Мальчика подняли при помощи трехколенной лестницы, - сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.

После этого пострадавших доставили в хирургическое отделение Ленинской центральной районной больницы.

Туристы провалились в туннель днем 13 августа. Фото: предоставлено очевидцами

СПРАВКА «КП»

Крымскую атомную электростанцию начали строить в 1975 году вблизи города Щелкино. Сооружение могло бы обеспечить электроэнергией весь полуостров. Первый энергоблок планировали запустить в 1989 году. Но из-за аварии на Чернобыльской АЭС (26 апреля 1986) и неблагополучной экономической ситуации было принято решение остановить работы. Потому АЭС осталась недостроенной.

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