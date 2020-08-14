Коронавирус в Крыму, последние новости на 14 августа: 27 новых заболевших за сутки

За сутки в Крыму 27 новых заболевших коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

В Крыму под медицинским наблюдением с подозрением на коронавирус находится 985 человек, из них под динамическим наблюдением на дому – 12, сообщили в министерстве здравоохранения Крыма.

В стационары госпитализированы 744 человека, в обсерваторах - 229. Всего с начала периода наблюдений выявлено 1664 положительных на COVID-19 пациентов с начала развития пандемии. Лечение в медицинских учреждениях Республики Крым проходят 458 человек, выписано с выздоровлением - 1162.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

За 14 августа в Крыму зарегистрировали 27 случаев коронавирусной инфекции. Десять из них обнаружили при обращении за медпомощью, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- 8 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 8 – при скрининге здорового населения, 1 случай – завозной из Украины, - уточнил Аксенов.

Данные Минздрава РК по заболеваемости COVID-19

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

По состоянию на 14 августа зарегистрированы семь новых случаев заболевания COVID-19. Все заболевшие – жители Севастополя, наблюдавшиеся по ранее зарегистрированному очагу.

Один человек выписан после выздоровления. Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 408 человек.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50