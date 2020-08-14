Ты не пройдешь: Постояльца отеля в Севастополе избили за желание попасть на море

На мужчину напали пятеро. Фото: Архив "КП".

В Севастополе постояльца одного из мини-отелей избили за проход к морю. Очевидцами драки стали его жена и сын, а разнимать пришлось посетителям соседнего кафе.

Как рассказала КП-Крым управляющая отелем «Deep Town», председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова, инцидент произошел во вторник 11 августа. Причиной конфликта стал проход к морю, вырубленный в толще породы для удобства отдыхающих.

- Это тоннель в складчину прорубили несколько домовладений, в том числе моя гостиница. Чтобы обеспечить безопасность прохода у постояльцев есть специальный магнитный ключ от двери. Но соседи решили несколько иначе - брать деньги с желающих отдохнуть здесь на пляже. Гостей отеля это касаться не должно, но повод прицепиться всегда найдется, - говорит Стамбульникова.

В тот день претензии бабушки-контролера вызвала громко играющая музыкальная колонка отдыхающих. На замечания они не отреагировали - караулить входы-выходы к морю пенсионерка решила по собственному желанию, и обращать или нет внимание на ее команды личное дело каждого.

Не получив желаемого, контролерша перешла к прямым оскорблениям, в чем была замечена уже не раз. Но когда ее попытались обойти, стала кричать, что ее душат.

- На крики выбежал ее сын еще с четырьмя друзьями. Повалили моего постояльца на землю, стали бить ногами. Хорошо, что постояльцы кафе поспешили, разняли драку. Если бы меня так били, то вряд ли осталась в живых, - считает Стамбульникова.

На место прибыл отряд ППС. Происшествие постовые зафиксировали и сказали, что передадут дежурному в райотдел для дальнейших действий. Но ни в этот день, ни на следующий к потерпевшим никто не обратился.

Пришлось управляющей отеля брать гостя под руки и везти для снятия побоев и подачи заявления. Сообщение от патрульно-постовой службы на стойке регистрации в райотделе не нашли.

- Заявление у нас приняли. Сказали, что позвонят. Но проблема в том, что непосредственные свидетели происшествия скоро уедут и давать показания будет некому. Самому пострадавшему пришлось на сутки задержать выезд, чтобы кататься со мной по судмедэкспертам и райотделам. Хорошо, что живет в Керчи, и в случае необходимости приехать не далеко, - подчеркивает Стамбульникова.

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