Коронавирус в Крыму, последние новости на 15 августа: 51 новых заболевших за сутки

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В Крыму под медицинским наблюдением с подозрением на коронавирус находится 986 человек, из них под динамическим наблюдением на дому – 12, сообщили в министерстве здравоохранения Крыма.
В стационары госпитализированы 729 человека, в обсерваторах - 729.
Всего с начала периода наблюдений выявлено 1715 положительных на COVID-19 пациентов с начала развития пандемии. Лечение в медицинских учреждениях Республики Крым проходят 481 человек, выписано с выздоровлением - 1190.
КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ
Данные Минздрава РК по заболеваемости COVID-19
За 15 августа в Крыму зарегистрировали 51 случай коронавирусной инфекции. 14 из них обнаружили при обращении за медпомощью, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
- 18 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 19 – при скрининге здорового населения, 1 случай – завозной из Украины, - уточнил Аксенов.
СЕВАСТОПОЛЬ
В Севастополе подтвердилось 4 новых случая коронавирусной инфекцией. Поровну местных и пришлых со стороны.
Всего в станционарах города-героя проходят лечение от COVID-19 60 взрослых и несовершеннолетних.
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