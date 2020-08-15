Коронавирус в Крыму, последние новости на 15 августа: 51 новых заболевших за сутки

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В Крыму под медицинским наблюдением с подозрением на коронавирус находится 986 человек, из них под динамическим наблюдением на дому – 12, сообщили в министерстве здравоохранения Крыма.

В стационары госпитализированы 729 человека, в обсерваторах - 729.

Всего с начала периода наблюдений выявлено 1715 положительных на COVID-19 пациентов с начала развития пандемии. Лечение в медицинских учреждениях Республики Крым проходят 481 человек, выписано с выздоровлением - 1190.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Данные Минздрава РК по заболеваемости COVID-19

За 15 августа в Крыму зарегистрировали 51 случай коронавирусной инфекции. 14 из них обнаружили при обращении за медпомощью, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- 18 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 19 – при скрининге здорового населения, 1 случай – завозной из Украины, - уточнил Аксенов.

СЕВАСТОПОЛЬ

В Севастополе подтвердилось 4 новых случая коронавирусной инфекцией. Поровну местных и пришлых со стороны.

Всего в станционарах города-героя проходят лечение от COVID-19 60 взрослых и несовершеннолетних.

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