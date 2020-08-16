Коронавирус в Крыму, последние новости на 16 августа: 45 новых заболевших за сутки

Соблюдение масочного режима снижает риск заражения. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

- В Крыму под медицинским наблюдением с подозрением на коронавирус находится 1021 человек, из них под динамическим наблюдением на дому – 12, сообщили в министерстве здравоохранения Крыма.

В стационары госпитализированы 777 человека, в обсерваторах - 232.

Всего с начала периода наблюдений выявлено 1760 положительных на COVID-19 пациентов с начала развития пандемии. Лечение в медицинских учреждениях Республики Крым проходят 521 человек, выписано с выздоровлением - 1194.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Данные Минздрава РК по заболеваемости COVID-19

За 16 августа в Крыму зарегистрировали 45 случаев коронавирусной инфекции. 18 из них обнаружили при обращении за медпомощью, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- 22 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 6 – при скрининге здорового населения, - уточнил Аксенов.

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В городе-герое, по имеющейся информации, за весь период зафиксировано 412 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 326 взрослых и несовершеннолетних выздоровели, 12 – врачи не смогли спасти. Под наблюдением врачей в больницах находятся 176 заболевших.

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