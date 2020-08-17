Коронавирус в Крыму, последние новости на 17 августа: 24 новых заболевших за сутки

Заболевших становится все больше
Фото: Архив "КП"
В Крыму под меднаблюдением по кронавирусу находится 1060 человек, из них под динамическим наблюдением на дому – 12 человек, сообщили в министерстве здравоохранения Крыма.
В ведомстве уточнили, что в стационарах находится 828 человек, изолировано в обсерваторы - 220. В медучреждениях лечатся от Covid-19 539 человек, выписаны с выздоровлением 1199 человек.
КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ
Фото: Министерство здравоохранения Крыма
За 16 августа в Крыму зафиксировали 24 человека с коронавирусом, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. 16 из зараженных них выявлены при обращении за медицинской помощью, 1 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 7 - при скрининге здорового населения (в том числе, 1 человек - прибывший из другого субъекта).
Один человек с коронавирусом скончался в Крыму за сутки.
Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 1 784 случая новой коронавирусной инфекции.
КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ
На 16 августа в Севастополе зарегистрировали семь человек с коронавирусом. Шесть из заболевших – люди в возрасте от 62 до 80 лет; один из пенсионеров приехал из другого региона, остальные — местные жители. Также диагноз подтвердился у 34-летней женщины, она заразилась от заболевшего ранее мужа, уточнили в пресс-службе правительства города.
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