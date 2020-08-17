Крымчане стали чаще оплачивать проезд в общественном транспорте картами «МИР»

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В общественном транспорте Крыма ежедневно расплачиваются бесконтактными картами «МИР» больше десяти тысяч раз. Такие данные приводит РНКБ Банк.

В финучреждении связывают увеличение количества платежей по картам с акцией, которая действует с 1 августа в Крыму и Севастополе при поддержке правительства Республики Крым и города Севастополя, а также банков, обеспечивающих прием бесконтактных банковских карт.

По условиям акции, на протяжении двух месяцев, до 30 сентября, скидка на проезд составляет 4 рубля при оплате проезда бесконтактными картами «МИР». То есть, одна поездка обходится в среднем пассажиру не 17 рублей, а 13. Оплата происходит при помощи специальных устройств - валидаторов, которые установлены в салоне транспорта и у водителя. Система быстро производит транзакцию, и это значительно сокращает расчет за проезд – ведь при оплате наличными водителю приходится искать сдачу.

По данным РНКБ, за первые две недели чаще всего оплачивают проезд картой симферопольцы (более 47 тысяч транзакций) в Евпатории - более 10 тысяч, в Керчи и Ялте - по 8 тысяч транзакций в среднем.

Лидерами по количеству бесконтактных оплат за первые две недели акции среди перевозчиков стали ГУП РК «КрымТроллейбус» - около 35 тысяч транзакций; МУП «Горавтотранс» – около 22 тысяч; МУП «Керчьгортранс» – около 9 тысяч и ООО «Евпатранс+» - свыше 6 тысяч.

- Платежи по бесконтактным картам с момента начала акции «Мир» возросли в разы: с 700 транзакций до более 10 тысяч в день. Это говорит о том, что такой способ оплаты за проезд в общественном транспорте – удобен, безопасен и выгоден пассажирам, - говорит заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан. – Планируется, что количество транзакций будет поступательно увеличиваться и в среднем в ближайшее время эта цифра возрастет до 20 тысяч в день.