Концерты в Крыму: Власти рекомендуют артистам выбирать открытые площадки для выступлений

Концерты в Крыму можно давать на открытых сценах и в летних залах. Фото: Михаил ПАТЛИС

Концерты Евгения Петросяна и выступления других артистов в Крыму возможны на открытых, хорошо проветриваемых площадках и только после согласования с Роспотребнадзором. В курортных городах подходящие залы есть, вопрос только в готовности организаторов гастролей к их поиску и соблюдению норм санэпидрежима.

- Сейчас выступления проходят в Ялте в концертном зале «Юбилейный», - говорит КП-Крым глава комитета Госсовета республики по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк. - Это летний кинотеатр, открытая, хорошо проветриваемая площадка. Таких в Крыму достаточно. В Судаке, в Алуште, в отдельных санаториях.

Любые массовые мероприятия, с учетом повышенной готовности к ЧС по коронавирусу, проходят согласование с Роспотребнадзором. Вместо обсуждения в интернете и социальных сетях, организаторам гастролей следует искать площадки, позволяющие соблюсти рекомендации эпидемиологов.

- В санаторно-курортном комплексе «Мрия» недавно проходил четвертьфинал Высшей лиги КВН, - напоминает Черняк. - Чтобы на него попасть, нужно было иметь тест на ковид, либо сдать экспресс-тест и получить за 15 минут результат. Могу сказать, что я сдавал, и среди всех гостей и участников двое не были допущены на территорию комплекса и получили рекомендации обратиться за медицинской помощью.

Напомним, накануне пародист и юморист Евгений Петросян был вынужден отменить гастроли в Крыму и возмущался разными подходами к работе кино- и концертных залов - первые работают, вторые - нет. Без контакта со зрителями юморист теряет профессиональный азарт и впадает в творческую стагнацию.

В тоже время, власти Крыма согласовали проведение трех фестивалей: Koktebel Jazz Party и Rap Koktebel, организатором и идейным вдохновителем которых является гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, и молодежного фестиваля «Таврида-АРТ» в бухте Капсель под Судаком, где за федеральный бюджет реализуется арт-кластер «Таврида».

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