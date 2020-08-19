Коронавирус в Крыму, последние новости на 19 августа: плюс 13 заболевших за сутки

Заболевших стало меньше Фото: Архив "КП"

Под медицинским наблюдением по коронавирусу в Крыму находится 1093 человека, из них под динамическим наблюдением на дому - 12. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Крыма.

В стационарах находятся 817 человек, изолировано в обсерваторы - 264 человека.

С нарастающим итогом в Крыму выявили 1833 положительных на Covid-19, лечение в медицинских учреждениях Республики Крым проходят 509 человек, с выздоровлением выписали 1275.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Фото: министерство здравоохранения Крыма

За сутки коронавирус в Крыму обнаружили у 13 человек, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, восемь зараженных сами обратились за медицинской помощью, еще три – контактные по ранее зарегистрированным случаям, два обнаружили во время скрининга здорового населения (один прибыл из другого субъекта РФ).

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

На 18 августа за сутки новая коронавирусная инфекция подтверждена у шестерых человек. По данным пресс-службы правительства города, все заболевшие - местные жители. Медсестра 9-й горбольницы не перенесла инфекцию и скончалась. Ей будет присвоена первая медаль имени Даши Севастопольской посмертно.