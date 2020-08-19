ФСБ поймала в Крыму бойца украинского нацбатальона

Задержанному грозит от 8 до 15 лет тюрьмы. Фото: Александр ГЛУЗ

Сотрудники ФСБ продолжают ловить в Крыму шпионов, членов экстремистских организаций и вооруженных формирований, которые работают на Украину. Так, 19 августа силовики наведались домой к мужчине, который с 2016 года состоит в рядах так называемого батальона имени Номана Челебиджихана (базируется на Украине, - Ред.)

Как сообщили в пресс-службе крымского главка ФСБ, житель Кировского района республики вступил в ряды незаконного вооруженного формирования (НВФ) еще 4 года назад. В батальоне он прошел спецподготовку, научился обращаться с оружием. После курса молодого бойца крымчанин охранял на Украине расположения своего батальона, помогал Государственной погранслужбе сопредельного государства во время патрулирования границы с полуостровом. Он также досматривал всех, кто пересекал границу.

Как это часто бывает, спустя некоторое время завербованный житель Крыма решил покинуть ряды батальона и вернуться на полуостров. Тем не менее, он не стал сообщать в ФСБ о своем прошлом. Сделай он это, силовики не стали бы его преследовать. Но, видимо, мужчина решил, что сможет остаться безнаказанным.

Более того, находясь в Крыму, участник НВФ не стал рвать связи с бывшими сослуживцами и не прекратил преступную деятельность по участию в батальоне.

Так что уже 19 августа в его доме прошли обыски и следственные мероприятия. Самого перебежчика задержали и даже возбудили против него уголовное дело по части 2 статьи 208 УК РФ. Теперь ему грозит от 8 до 15 лет тюрьмы.

Напомним, что в июле житель Черноморского района Крыма был приговорен судом к 8 годам тюрьмы за участие в украинском националистическом батально имени Номана Челебиджихана.

Его сотрудники ФСБ поймали в феврале этого года. Летом 2016-го мужчина уехал на Украину, где вступил в ряды НВФ. Впоследствии он также вернулся в Крым.

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